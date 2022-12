Pleins feux sur les roues classiques : compagnons à collectionner

La division Street and Racing Technology (SRT) des garçons Dodge est réputée pour offrir un muscle américain sans compromis. Pour le couple Hot Rod Karen et Pete Anderson, qui possède une paire de beautés Dodge SRT qui, avec leur couple, pourraient facilement sortir un pâté de maisons de l’eau, les muscle car SRT sont une grande source de fierté.

Bien qu’il y ait clairement deux voitures, sous les coques de ces deux véhicules à élimination directe se trouvent le même châssis, la transmission, le différentiel et le système de freins à disque Brembo aux quatre roues. Vous ne le sauriez jamais, mais les deux voitures SRT-8 ont plus de 17 ans. Écoutez-les rugir et vous ne pouvez toujours pas y croire.

La Chrysler 300 de Karen arbore le moteur 6.1 Hemi-headed de 425 chevaux; Le wagon Magnum de Pete présente les mêmes caractéristiques. Karen, ingénieur logiciel summa cum laude dans une grande société de technologie, est assise dans le luxe derrière le volant gainé de cuir de la 300 et est assez satisfaite de son hot rod d’usine. Elle affirme qu’elle n’a aucun problème avec un prétendant aux feux rouges qui pourrait penser qu’il s’agit d’un luxo-cruiser en surpoids. Les deux SRT sont capables de 0 à 60 en un clin d’œil en cinq secondes.

Photos par Steve Rubens – Moteur Dodge SRT

Pete, un mécanicien de centrale électrique de cellule, dit que son Magnum pourrait être un peu plus rapide que le 300 de Karen. Bien sûr, il n’y a absolument aucune place pour les erreurs de calcul dans son métier. Le cerveau de l’homme a travaillé des heures supplémentaires lorsqu’il s’agissait de modifier cette bête – comme si la configuration du stock n’était pas suffisante. Sagement, lors de l’achat initial, il a choisi des modifications qui n’affecteraient pas la garantie d’usine.

Outre un filtre à air plus fluide et un échappement Borla soufflé, Pete savait que le concessionnaire percerait les disques de frein pour un meilleur refroidissement et changerait les points de changement de vitesse contrôlés par ordinateur avec la demande appropriée. Cette chose fonctionne aussi bien qu’elle en a l’air, un peu comme à l’époque des muscle cars.

J’ai reçu un tour dans le Magnum lors d’un après-midi frais de week-end cet automne. Sur la bretelle d’entrée de l’autoroute avec pratiquement aucun trafic, Pete m’a repoussé sur mon siège comme si je recevais un coup de poing ! Ces deux belles voitures SRT performent à la demande !

Photos de Steve Rubens – Intérieur Dodge SRT

Le facteur cool pour ces deux véhicules, contrairement à l’ancien temps d’une muscle car à faible option en surchauffe, les deux véhicules sont extrêmement doux dans des conditions de conduite normales. Journée chaude, pas de problème, montez l’air; froid, activez les sièges chauffants. Choisissez votre station préférée ou insérez un CD et allumez le GPS si vous sortez de la ville. C’est un mélange impressionnant de muscle nostalgique et de technologie moderne

La peinture Inferno Red sur les deux véhicules me semble être de qualité, mais de nombreux passionnés que je rencontre me disent qu’il y a « toujours place à l’amélioration ». Pete a affirmé qu’il n’irait pas à une nuit de croisière tant qu’il n’aurait pas fait de retouches. Eh bien, il me semble qu’il est prêt pour le monde des roues !

Avec 425 chevaux, et encore plus dans la conduite de Pete, et plus de deux tonnes et un million de livres de couple, ces voitures hurlent. Il s’agit définitivement d’un couple de véhicules SRT-8 totalement branchés.