Partenariat Kinney Drugs pour offrir des comparaisons gratuites des plans Medicare Part D

GOUVERNEUR — Kinney Drugs, une chaîne de pharmacies communautaires appartenant à 100 % à ses employés à New York et au Vermont, s’est associée à Health Plan One et Enliven Health pour proposer des comparaisons gratuites des plans Medicare Part D.

Environ 60 millions de personnes âgées de 65 ans et plus sont couvertes par Medicare, ce qui représente près de 20 % de la population américaine.

Les inscriptions ouvertes, qui s’étendent du 15 octobre au 7 décembre de chaque année, peuvent être écrasantes. Les personnes âgées ont un peu plus de huit semaines pour décider si elles souhaitent poursuivre leur plan Medicare Part D actuel jusqu’en 2024, ou si un plan différent serait plus avantageux compte tenu de leurs prescriptions et de leurs objectifs.

Au total, il existe environ 800 forfaits parmi lesquels choisir. Les personnes âgées doivent tenir compte de plusieurs facteurs, par exemple si elles prennent des médicaments spécifiques ou des génériques, si elles souhaitent avoir l’esprit plus tranquille quant aux coûts futurs des médicaments, si elles souhaitent équilibrer leurs dépenses tout au long de l’année et/ou si elles souhaitent réduire les coûts parfois disponibles. lorsque vous choisissez une couverture pour les soins de santé et les médicaments sur ordonnance dans un seul régime.

Kinney Drugs s’est associé à Health Plan One et Enliven Health pour aider les personnes âgées à naviguer dans ce processus, en ligne ou par téléphone. Premièrement, les personnes âgées peuvent appeler le 1-844-653-5063 pour parler avec un agent d’assurance Medicare agréé. Ils fourniraient ensuite à l’agent leur date de naissance et un numéro d’ordonnance Kinney.

L’agent peut les aider à trouver le plan qui répond le mieux à leurs besoins en fonction de leurs médicaments et de leurs objectifs actuels. Les personnes âgées n’ont pas besoin d’utiliser une pharmacie Kinney pour profiter de ce service gratuit. Dans ce cas, ils diraient simplement à l’agent toutes les ordonnances exécutées dans d’autres pharmacies pour obtenir une comparaison de leurs plans.

En deuxième option, les seniors peuvent visiter www.NavigateMyCare.com/Kinney, cliquez sur TROUVER UN PLAN et suivez les instructions. Ils auraient besoin de leur date de naissance et d’un numéro d’ordonnance Kinney.

S’ils utilisent une autre pharmacie, ils peuvent saisir manuellement leurs médicaments. L’outil de comparaison leur montrera ensuite les différents régimes disponibles et ce que chacun coûterait compte tenu de leurs médicaments. Encore une fois, le service est gratuit.

« Kinney Drugs a bâti notre entreprise et notre réputation en prenant soin des gens », a déclaré John Marraffa, R.Ph., président.

« Nous savons que l’inscription ouverte peut être stressante pour les personnes âgées, et nous sommes ravis d’offrir ce service qui facilite la comparaison et la sélection d’un plan qui permettra d’atteindre leurs objectifs.

PRIDE de Ticonderoga alloue des fonds à des initiatives communautairesTICONDEROGA — Démontrant son engagement inébranlable à nourrir les valeurs fondamentales et les priorités de développement de la communauté, Pride of Ticonderoga a canalisé la somme impressionnante de 6 980 $ de son fonds communautaire vers des initiatives communautaires clés.

Soutenu par des dons privés, la subvention Adirondack for Kids, Sylvamo et Pivot Energy, le fonds a récemment permis d’allouer 4 080 $ au programme jeunesse d’été de la ville de Ticonderoga, 2 000 $ au festival annuel d’automne et 900 $ pour soutenir les équipes sportives d’automne de Ticonderoga.

« Plus qu’un simple soutien financier, ces allocations représentent notre confiance dans le potentiel de Ticonderoga et notre engagement à le libérer », a déclaré la directrice exécutive Nicole Justice Green.

« Notre Fonds communautaire est le véhicule par lequel nous, avec nos partenaires et donateurs, investissons dans l’avenir de la ville. Nous construisons des ponts, créons des opportunités et semons les graines d’un avenir meilleur.

L’investissement dans le programme d’été pour les jeunes est crucial, ouvrant la voie à un plus grand nombre de jeunes esprits pour accéder à des expériences estivales enrichissantes, essentielles au développement personnel et social.

Le Fall Fest, pilier de l’identité culturelle de Ticonderoga, reçoit un coup de pouce indispensable pour célébrer les talents, artistes et entreprises locaux.

Pendant ce temps, le soutien accordé aux équipes sportives d’automne des lycées Jr et Sr en dit long sur l’importance des programmes sportifs pour favoriser la discipline, la camaraderie et la fierté locale parmi les jeunes.

« Ces fonds vont au-delà de la valeur monétaire. Ils sont le fondement des rêves, des aspirations et de l’avenir prometteur de Ticonderoga », a déclaré le juge Green.

Au-delà de ces récentes allocations, le Fonds communautaire a déjà soutenu des projets de transformation qui trouvent un écho profond dans la communauté de Ticonderoga.

Les contributions passées comprennent les améliorations notables de la patinoire de la Capitale par rapport à l’hiver dernier, de généreuses contributions à « Friends Comforting Friends » et la construction du nouveau terrain de jeu de Black Point Beach – un projet prêt à offrir aux résidents un nouvel espace de loisirs et à stimuler le tourisme local – qui a inauguré récemment.