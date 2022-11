Pleins feux sur les bâtiments illégaux alors que le nombre de morts à Ischia est désormais de 8

MILAN (AP) – L’île balnéaire italienne d’Ischia a une longue histoire de catastrophes naturelles, mais les experts disent que le glissement de terrain de ce week-end qui a tué huit personnes et fait cinq disparus a été exacerbé par une combinaison de changement climatique et de développement excessif souvent illégal.

Des équipes de recherche creusant à travers des mètres de boue et de débris pendant une troisième journée ont récupéré la huitième victime lundi, identifiée par le préfet de Naples comme un garçon de 15 ans dont les frères et sœurs plus jeunes ont été confirmés morts au cours du week-end. Les victimes comprennent un bébé de trois semaines qui a été nommé Giovangiuseppe d’après le saint patron de l’île, et ses parents.

Des pluies exceptionnellement fortes ont provoqué l’effondrement d’un morceau du mont Epomeo avant l’aube samedi, prenant de la vitesse à son entrée dans la ville portuaire peuplée de Casamicciola, où elle a démoli des bâtiments et transporté des voitures et des bus dans la mer. Quelque 30 maisons ont été inondées par la boue et l’eau, et plus de 200 habitants de la ville de 8 300 habitants sont toujours sans abri, selon des responsables.

« Il est descendu dans la vallée. … Il a abattu avec lui des arbres de 30, 40 ans, des arbres qui n’ont pas été coupés depuis des années”, a déclaré Parisio Jacono, un habitant de Casamicciola. Dans la ville, il a rasé « tous les jardins et les vignes », en déplaçant d’énormes pierres.

Les experts en environnement et les géologues ont souligné un modèle de construction qui interfère avec les ruissellements naturels de l’eau, ainsi qu’une prévalence de constructions illégales sur l’île montagneuse d’origine volcanique juste au large de Naples, sensible à la fois aux glissements de terrain et aux tremblements de terre.

“A Ischia, il y a eu un événement extrême, de très fortes pluies, résultat du changement climatique, sur une île qui est devenue un symbole de la construction illégale”, a déclaré Stefano Ciafani, le président du groupe environnemental Legambiente.

Il a cité 27 000 demandes de régularisation de bâtiments non approuvés sur l’île dans une série d’amnisties depuis 1985, représentant environ la moitié de tous les bâtiments d’Ischia. Alors que de nombreuses demandes sont toujours en attente, quelque 600 des structures ont reçu l’ordre de démolir. Mais Ciafani a déclaré que, statistiquement, seulement un tiers de toutes les démolitions ordonnées sont effectuées en Italie.

“Nous ne savons pas si les maisons qui ont été touchées par le glissement de terrain étaient illégales”, a déclaré Ciafani. “Mais Casamicciola, la ville où le glissement de terrain s’est produit, est l’une des villes avec le plus d’abus de construction.”

A Casamicciola, les demandes d’amnistie sont au nombre de 3 506. Comme beaucoup sur l’île, les structures construites illégalement sont principalement destinées aux maisons de vacances, a noté Ciafani, et non aux résidences principales qui relevaient du champ d’application de l’amnistie de 1985.

Casamicciola elle-même est devenue synonyme de catastrophes naturelles. Deux autres glissements de terrain, en 2006 et 2009, ont fait cinq morts et un séisme relativement mineur de magnitude 4,0 en 2017 a tué deux personnes. Plus de 2 000 personnes y sont mortes dans un séisme de magnitude 5,8 en 1883, et un glissement de terrain en 1910 en a tué une douzaine.

Fabrizio Curcio, le chef de l’agence italienne de protection civile, a reconnu la “colère (et) la douleur” provoquées par les images d’Ischia. Ils comprennent une villa blanche en équilibre sur un précipice et un homme couvert de boue flottant dans l’eau, accroché à un volet.

“Ils nous rappellent la fragilité du territoire”, a-t-il déclaré, notant que 7 millions d’Italiens vivent dans des zones à risque d’inondation, et 1,3 million dans des zones à risque de glissements de terrain. “Notre territoire est la perle de la Méditerranée, mais il a des problèmes critiques qui sont évidents.”

Colleen Barry, l’Associated Press