La vie est tout sauf conventionnelle.

Comme la plupart des Beacons qui peuplent ce campus, Darnell Crater a un passé riche et un dynamisme artistique qui l’a amené au « Harvard du Midwest ». Vétéran de l’armée américaine (servi de 2005 à 2014) originaire de Linwood, dans l’Illinois, la passion et la persévérance innées de Crater ont été une force motrice dans sa vie académique et professionnelle.

«J’ai un diplôme en théâtre musical. J’ai fait deux concerts hors Broadway alors que je vivais à New York, d’innombrables pièces de théâtre et des trucs comme ça, un bateau de croisière en tant que chanteur et puis heureusement, quand j’étais dans l’armée, j’étais dans un groupe, donc j’ai été autorisé à jouer pendant neuf heures. années d’affilée. J’ai eu l’occasion de jouer devant quelques présidents (George W. Bush et Barack Obama), [and] chanter avec Pearl Jam, Chaka Khan et Daughtry, donc c’étaient des expériences vraiment amusantes », a déclaré Crater.

Indépendamment des nombreux succès de Crater, il y a toujours eu une tendance à un plus grand épanouissement personnel. Et à bien des égards, c’est Valpo qui a contribué à combler le vide.

«J’aime Valpo, vraiment. J’aime la culture ici. Évidemment, étant une personne artistique, je traîne généralement avec ces gens, mais je dirai que tout le monde dans mes cours a été accommodant et cool. Personne n’a été bizarre à propos du « vieux » en classe, donc c’est toujours amusant. Et je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul étudiant non traditionnel à être là-haut depuis des années parce que l’éducation est importante et chaque fois que vous pouvez l’obtenir, c’est cool », a déclaré Crater. « Il n’est jamais trop tard pour rentrer, même si j’ai un [musical theatre] diplôme déjà mais c’est une nouvelle vie que je voulais avoir. J’ai travaillé dans la gestion pendant plusieurs années et même si le salaire était bon, je détestais ça. Cela ne me satisfaisait pas, c’était un travail très déprimant, alors je voulais faire quelque chose que j’allais vraiment apprécier.

En tant qu’étudiant senior en éducation musicale, en plus de ses cours intensifs et de son implication dans la Chorale et l’Early Music Ensemble, Crater enseigne à la Hobart High School ; vivre le rêve de toute une vie.

« Même quand j’étais plus jeune, même quand j’étais au lycée, j’ai toujours pensé que je voulais devenir enseignante. Je pensais juste que ce serait après une carrière de 10 ans à Broadway », a déclaré Crater. « Le plan a toujours été d’enseigner et d’enseigner au niveau secondaire. C’est juste que je pensais que j’allais devenir une grande star avant de le faire. Et vous savez, je ne suis pas une grande star, mais j’ai pu accomplir beaucoup de choses que je ne pensais pas qu’il serait possible de faire. Je suis très content des choix que j’ai faits. Dans l’ensemble, je suis très heureux.

Malgré la vie académique et professionnelle bien remplie de Crater, il parvient toujours à trouver le temps et l’énergie pour ce qui est le plus important pour lui et la force motrice de ses recherches : sa famille.

« Vous persévérez. Si vous voulez quelque chose, allez-y et si les étoiles s’alignent et que vous travaillez assez dur, alors cela arrivera », a déclaré Crater. “J’ai deux filles de 16 et 14 ans, [a] junior et un étudiant de première année. Le junior conduit, donc c’est intéressant. Ils sont tous les deux très grands, mon aîné mesure environ 6 pieds, [and the] le plus jeune est juste derrière elle. Ils vivent en Virginie, je les vois autant que possible et nous faisons beaucoup de FaceTime, presque tous les jours. Ce sont des enfants cool.

Même malgré les nombreux tournants inattendus que sa vie a pris, Crater reste optimiste et est toujours disposé et capable d’offrir un aperçu à ceux qui ont des doutes raisonnables et des insécurités. Embrassant à la fois les hauts et les bas, regardant vers l’avant et non vers le passé, Crater continue de viser l’excellence et un objectif.

«Je pense qu’il est important que vous trouviez quelque chose que vous aimez faire. L’argent n’est pas tout au monde, et il m’a fallu très longtemps pour m’en rendre compte parce que quand j’ai quitté l’armée, j’avais des enfants, donc j’avais juste besoin d’avoir un travail qui rapporte le plus d’argent pour être sûr de pouvoir [could] soutenir ma famille. Et puis, quand j’ai obtenu ce travail, qui rapportait tout l’argent, je n’étais pas épanoui », a déclaré Crater. “Donc, nous avons quatre années d’école, plus si vous obtenez un master, mais juste parce que l’école est finie [doesn’t] signifie que l’apprentissage est terminé. En vivant votre vie, vous trouverez ce que vous aimez et il n’est jamais trop tard pour faire ce que vous voulez faire. Jamais trop tard.”

