Pleins feux sur les aînés>Anna Wasilewski (Bureau Valley High School) – Shaw Local

Nom: Anna Wasilewski.

L’école: Bureau Valley High School.

Date et lieu de naissance: 10 janvier 2005 ; Bloomington, IL

Ville natale: Sheffield.

Famille : Matt, Brenda, Ryan et Audra Wasilewski.

Activités sportives: Basketball, Volleyball, FCA, Conseil étudiant, NHS, Science Club.

Surnom(s): Waz, Laina, Lainers.

Sport préféré et pourquoi : Basketball; J’adore bloquer les tirs des gens.

Nourriture préférée et où l’obtenir: Glace de chez Whitey’s.

Aime: Musique, randonnée, coups de poing.

N’aime pas: Biscuits au citron, Twizzlers.

Personne ayant la plus grande influence sur ma carrière sportive et pourquoi: Mon père m’a appris à persévérer dans la lutte et Sissie Poppie m’a donné mes meilleurs souvenirs de basket-ball.

Personne(s) ayant la plus grande influence dans ma vie et pourquoi: Mes parents, ils m’ont encouragé à faire de mon mieux et m’ont appris à travailler dur.

Qui est votre date de bal de célébrité de rêve : Phoebe Bridger.

Nommez trois personnages historiques que vous aimeriez rencontrer et pourquoi: Edgar Allan Poe, Beethoven, Vincent van Gogh, c’étaient des gens étranges.

Si échoué sur une île déserte, j’aurais mon : Chien Molly.

La dernière chanson que j’ai écoutée : “Sedona par Houndmouth.”

Les gens seraient surpris de savoir que je reste à la maison pour regarder : “Les jeux de la faim.”

Quand j’ai besoin de chance pour un gros match, je: Écoutez mes chansons préférées.

La personne la plus drôle que j’ai jamais rencontrée et pourquoi ? : Mon frère, il ne manque jamais de me faire rire.

Ce qu’ils diront de moi à l’école après mon diplôme: Que j’étais grand et que ça faisait rire les gens.

Le moment le plus embarassant: Bloquer un service lors de ma première année de volley-ball.

Moment le plus inoubliable: Faire gagner le jeu du lancer franc lors de ma deuxième année contre Kewanee.

Fantasme sportif ultime : Être un patineur artistique olympique.

Ce que j’aimerais faire dans la vie : Mangez de la bonne nourriture et passez un bon moment.

Trois mots qui me décrivent le mieux: Amical, intelligent, non coordonné.