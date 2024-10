Pleins feux sur l’ergothérapie : une carrière en thérapie de la main

Lisa Rand est ergothérapeute au Nova Scotia Health depuis 38 ans, se concentrant sur la thérapie de la main. Elle a débuté sa carrière en 1986, travaillant dans le domaine des soins hospitaliers pendant une dizaine d’années avant de passer au programme ambulatoire de thérapie de la main, où elle a passé la majeure partie de sa carrière.

«J’adore ce domaine de l’ergothérapie», a déclaré Rand. « Il combine la recherche scientifique sur le traitement de diverses affections avec la créativité dans la fabrication d’attelles et d’orthèses personnalisées pour aider les gens à se rétablir. »

Rand fait partie d’une équipe de six thérapeutes de la main. Ils travaillent en étroite collaboration avec des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens orthopédistes et d’autres prestataires de soins de santé pour aider les patients souffrant d’un large éventail de blessures et d’affections des mains et des membres supérieurs, telles que des fractures, des réparations de tendons, de l’arthrite et des problèmes nerveux.

« Notre objectif est d’aider les gens à reprendre une vie normale en utilisant leurs mains », a déclaré Rand. « L’ergothérapie se concentre sur la fonction et permet aux gens de participer à des activités, de prendre soin d’eux-mêmes ou de leur famille, de travailler ou de profiter d’activités de loisirs. »

L’un des principaux défis auxquels Rand et ses collègues sont confrontés est d’aider les patients à retrouver leur mobilité et à surmonter la douleur et la raideur de la main. « La raideur est un gros problème si les mains ne bénéficient pas d’une rééducation adéquate à temps », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable la différence qu’une intervention précoce peut faire. »

Rand est basé au nouveau centre de soins ambulatoires communautaire de Bayers Lake, ce qui rend le programme de thérapie de la main plus accessible aux patients de l’extérieur d’Halifax.

L’équipe d’ergothérapie de Nova Scotia Health comprend également des praticiens en milieu communautaire et en santé mentale. Rand est enthousiasmé par la croissance de la profession à mesure que les ergothérapeutes s’intègrent davantage aux équipes de soins de santé.

« L’OT est toujours un domaine en pleine croissance », a-t-elle déclaré. « Nous travaillons avec des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de handicaps physiques, des bébés aux personnes âgées, et même en soins palliatifs. L’accent mis sur la fonction est crucial pour notre bien-être.