Pleins feux sur le roi de Malaisie pour résoudre l’impasse électorale

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – L’incertitude électorale en Malaisie s’est aggravée mardi après qu’un bloc politique ait refusé de soutenir le dirigeant réformiste Anwar Ibrahim ou le rival nationaliste malais Muhyiddin Yassin au poste de Premier ministre, trois jours après que des sondages controversés n’aient produit aucun vainqueur absolu.

L’impasse a braqué les projecteurs sur le roi de cérémonie de la nation, qui devra trouver un moyen de résoudre l’impasse.

Le Pakatan Harapan d’Anwar, ou Alliance de l’espoir, a dominé les élections de samedi avec 83 sièges parlementaires, mais n’a pas réussi à atteindre les 112 nécessaires pour une majorité. Il a été enfermé dans une bataille pour former un gouvernement majoritaire avec l’ancien Premier ministre Muhyiddin, dont le Perikatan Nasional, ou Alliance nationale, centré sur le malais, a remporté 72 sièges.

Muhyiddin a pris le dessus après avoir obtenu le soutien des législateurs de deux États de l’île de Bornéo, mais les deux rivaux ont toujours besoin du soutien de l’alliance de longue date dirigée par l’Organisation nationale malaise unie pour une majorité.

Le Premier ministre par intérim Ismail Sabri Yaakob, un haut responsable de l’UMNO, a déclaré que la plus haute instance décisionnelle du Barisan Nasional, ou alliance du Front national, dirigée par l’UMNO, avait décidé lors d’une réunion mardi de ne soutenir aucun groupe pour former un gouvernement.

“Jusqu’à présent, BN a accepté de rester dans l’opposition”, a-t-il tweeté.

Le monarque de Malaisie, le sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, a déclaré que la crise devait prendre fin. Il a exhorté la nation à être patiente pendant qu’il prend sa décision.

“Nous devons avancer … nous devons avancer pour notre nation bien-aimée”, a-t-il déclaré aux journalistes qui attendaient devant le palais.

Le sultan Abdallah a demandé plus tôt aux législateurs d’indiquer leur choix préféré pour le Premier ministre et la coalition avant 14 heures. Le rôle du roi est en grande partie cérémoniel, mais il nomme la personne qui, selon lui, bénéficie du soutien de la majorité au Parlement au poste de Premier ministre.

Le bloc de Muhyiddin comprend un allié islamique pur et dur, attisant les craintes d’une politique de droite qui pourrait approfondir les divisions raciales dans la nation multiethnique si elle arrive au pouvoir. Le Parti islamique panmalais a été le plus grand gagnant avec 49 sièges, soit plus du double de ce qu’il a remporté en 2018. Connu sous le nom de PAS, il vante la charia, gouverne trois États et est désormais le plus grand parti.

Son alliance a déclaré avoir déjà envoyé plus de 112 serments de législateurs au roi. L’UMNO, cependant, a averti que le soutien individuel de ses législateurs sans l’approbation du parti n’est pas valable.

Le drame est une rediffusion de l’agitation politique en Malaisie qui a vu trois Premiers ministres depuis les élections de 2018.

Début 2020, Muhyiddin a abandonné l’alliance au pouvoir d’Anwar, provoquant son effondrement, et s’est associé à l’UMNO pour former un nouveau gouvernement.

Le sultan Abdallah à l’époque a demandé des serments écrits aux 222 législateurs et les a ensuite interrogés séparément avant de choisir Muhyiddin comme Premier ministre. Mais son gouvernement était en proie à des rivalités internes et Muhyiddin a démissionné après 17 mois. Pour la deuxième fois, le monarque a demandé des déclarations écrites aux législateurs avant de nommer Ismail Sabri Yaakob de l’UMNO comme nouveau chef.

Ismail a appelé à des sondages instantanés à la demande des dirigeants de l’UMNO car le parti était convaincu qu’il pourrait faire un retour en force au milieu d’une opposition fragmentée. Au lieu de cela, les Malais de la majorité ethnique, fatigués de la corruption et des luttes intestines au sein du parti, ont opté pour le bloc de Muhyiddin.

De nombreux Malais ruraux, qui forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie – qui comprend de grandes minorités de Chinois et d’Indiens ethniques – craignent également de perdre leurs droits avec un plus grand pluralisme dans le cadre de l’alliance multiethnique d’Anwar.

