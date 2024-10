Pleins feux sur le Mois de l’ergothérapie : Rachel Church trace une voie unique en ergothérapie

Rachel Church a tracé un chemin un peu unique au cours de ses deux années en tant qu’ergothérapeute.

Lorsqu’elle s’est jointe au programme Early Psychosis de Nova Scotia Health, elle est devenue coordonnatrice de recherche agréée, ce qui lui a permis d’aider les gens tout en travaillant à trouver de nouveaux traitements prometteurs pour les jeunes adultes en quête de soins.

« J’ai l’occasion de contribuer à la recherche en santé mentale tout en appliquant la perspective de l’ergothérapie. J’ai également l’opportunité de proposer des thérapies en utilisant des approches ergothérapie et d’aider les jeunes adultes à atteindre leurs objectifs de rétablissement dans ce rôle de recherche », a-t-elle déclaré.

Le programme travaille avec une population de patients composée de jeunes adultes aux premiers stades d’un diagnostic psychotique tel que la schizophrénie ou d’autres troubles psychiatriques.

Dans son rôle, Rachel a participé à des projets de recherche axés sur l’étude des traitements psychothérapeutiques pour la toxicomanie, la remédiation cognitive pour les patients atteints de psychose en phase précoce et l’amélioration des soins intégrés dans les services de santé mentale à travers le Canada.

Les commentaires des patients et de leurs familles sur le programme ont été positifs, a-t-elle déclaré.

« J’ai reçu de nombreux retours selon lesquels certaines thérapies – comme la thérapie de remédiation cognitive – ont été très utiles pour notre population », a-t-elle déclaré. « Cela leur donne donc l’opportunité d’essayer quelque chose auquel ils n’auraient pas accès autrement. »

Rachel a déclaré que l’ergothérapie est une profession qui l’a toujours intriguée, notamment en raison de l’approche holistique visant à aider les gens dans leur cheminement vers l’amélioration de leurs résultats fonctionnels.

« J’ai aimé la façon dont cela se rapporte à l’aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et dans d’autres domaines de leur vie, et je pense que l’ergothérapie tient vraiment compte des choses – en regardant les professions, en regardant les environnements – pour vraiment aider les gens à retrouver une vie normale. bon endroit fonctionnel et atteindre des objectifs significatifs », a-t-elle déclaré.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a immédiatement sauté sur l’opportunité de rejoindre le programme Early Psychosis et d’assumer ce rôle unique.

« Je savais que je voulais travailler avec cette population et cela correspondait très bien à la description de poste de Nova Scotia Health », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle est ravie de voir où ce voyage la mènera et comment elle peut aider ses patients de manière plus efficace. variété de manières.

« Une chose que j’aime vraiment dans mon rôle de coordonnatrice de la recherche, c’est que nous postulons pour de nombreux projets différents et que cela semble différent d’une année à l’autre », a-t-elle déclaré. « J’ai donc hâte de travailler sur de futurs projets et de voir où nous allons à partir de là. Et je suis également ouvert à voir où l’ergothérapie en santé mentale pourrait me mener.