Pleins feux sur le Mois de l’ergothérapie : Le noyau de la profession est resté le même tout au long de la carrière de Sarah Willet

Au cours des 25 années de carrière d’ergothérapeute de Sarah Willet, elle a été témoin de nombreux changements, notamment dans le champ de pratique et d’une croissance de la population de patients, à mesure que la stigmatisation liée à la santé mentale s’est atténuée.

Mais pour Willett, le principe principal de la profession, axé sur les besoins individuels de la personne, est resté le même.

« L’objectif de l’ergothérapie a toujours été la fonction », a-t-elle expliqué. « Donc, on peut restaurer une capacité physique chez quelqu’un, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’on a restauré sa santé au travail, sa santé fonctionnelle. Et donc, j’ai l’impression que le noyau de l’ergothérapie est stable, il est stable comme les marées.

C’est en fait ce qui l’a attirée vers une carrière en ergothérapie.

Elle a toujours su qu’elle voulait travailler dans certains aspects des soins de santé, mais elle ne savait pas exactement à quel titre jusqu’à ce qu’elle découvre l’ergothérapie et son impact immédiat sur la vie des gens.

« Je pense que beaucoup de gens ont en eux une envie de contribuer à leur communauté, c’est justement de cette façon que j’ai trouvé que c’était un bon choix pour moi », a-t-elle déclaré. « Cela améliore directement la qualité de vie (des gens). Il examine les choses qui sont les plus importantes pour eux et les utilise comme cibles thérapeutiques. Donc ce n’est pas vague du tout.

Dans son rôle au Centre de santé communautaire Cobequid, Willett collabore avec l’équipe, les clients et leurs familles, pour élaborer et mettre en œuvre des plans de soins basés sur les objectifs de ses clients, quels que soient leurs défis mentaux, physiques et fonctionnels perçus.

Cela peut signifier travailler avec les gens à leur domicile ou dans la communauté et les aider à atteindre leurs objectifs et à améliorer leur vie.

« C’est la plus grande récompense qu’un professionnel de la santé puisse espérer. Mais aussi, je fais partie d’une famille de travail ici et pouvoir travailler avec des gens qui ont des visions similaires, travaillent de la même manière et se soutiennent mutuellement est une récompense en soi. »

Elle a travaillé dans le domaine de la santé mentale presque toute sa carrière et pense que c’est là qu’elle peut avoir l’impact le plus positif sur la vie des gens.

« La santé mentale a toujours été un domaine très important, je pense simplement que c’est du très bon travail, c’est un travail important », a-t-elle déclaré.

« Cela affecte tout le monde. Et même si l’impact n’atteint pas le niveau d’une maladie, les gens connaissent des niveaux très différents de bien-être mental et ne se sentent pas en bonne santé mentale tout au long de leur vie. C’est une expérience humaine, cela nous arrive à tous.