La Rebel DJ Alliance crée des rythmes à Tahlequah depuis plusieurs mois.

Shawn Pendleton, également connu sous le nom de DJ Shawn Solo, a déclaré qu’il organisait une soirée DJ au Dewain’s Place plus tôt cette année, lorsque Michael Linney et Lucas McCain ont commencé à se produire à ses côtés.

“Nous avons passé une excellente soirée. L’énergie était fantastique”, a déclaré Pendleton. “Le public a adoré, et j’ai juste fait la blague : ‘J’ai ma petite alliance de DJ rebelles’, évidemment à cause du lien avec ‘Star Wars’. Ils ont tous ri et je me suis dit : ‘Attendez. Cela pourrait être une chose, en fait.'”

Linney a déclaré qu’à l’époque où Pendleton avait déménagé à Tahlequah il y a quelques années, le duo avait pensé à former un groupe similaire, mais cela ne s’est concrétisé que cette année.

Vers juin ou juillet, Pendleton a déclaré que le groupe avait décidé d’organiser sa première fête d’été, qui mettait en vedette les trois DJ sur scène et était présentée comme une soirée club. Le groupe a depuis organisé une fête similaire chaque mois depuis sa création.

Lors des performances de la Rebel DJ Alliance, certains sets seront réalisés individuellement toutes les 15 à 20 minutes, mais d’autres se feront avec les trois sur scène.

“L’un des gars pourrait ressentir quelque chose et jouer trois ou quatre chansons, puis l’autre dirait: ‘J’ai quelque chose aussi’, et ensuite il s’en servira”, a déclaré Pendleton. “Donc nous rebondissons tous sur ça.”

Linney a déclaré que pouvoir rebondir sur l’énergie des uns et des autres est l’une des parties les plus amusantes de jouer avec la Rebel DJ Alliance.

“Cela peut devenir un peu délicat, parce que ce qui se passe lorsque vous êtes DJ, vous entrez dans un rythme et dans une ambiance, donc vous devez vraiment vous nourrir les uns des autres”, a déclaré Linney.

McCain a déclaré que jouer avec le groupe a été une expérience d’apprentissage, car Linney et Pendleton font partie du monde des DJ depuis plus longtemps. Bien que McCain trouve que monter sur scène est un peu « angoissant », il a déclaré que la préparation des concerts est son aspect préféré.

“Je peux explorer de nouveaux genres et voir quelles chansons fonctionnent ensemble que je n’ai jamais essayé de mettre ensemble”, a déclaré McCain.

Les trois membres s’appuient sur des genres différents lorsqu’ils se produisent, certains jouant de la musique des années 80 et d’autres apportant de la musique de danse électronique.

Pendleton a déclaré qu’il espérait que le public serait simplement initié à de nouveaux styles.

“Cela expose Tahlequah à une musique différente, et [we’re] nous nous amusons simplement pendant que nous le faisons”, a déclaré McCain.

Linney a déclaré que les gens ont été réceptifs à la nouvelle musique, et plusieurs ont déclaré qu’ils aimaient écouter un nouveau son.

Et après

Alors que le groupe participera au Rave from the Grave au Dewain’s Place le 28 octobre à 21h, la Rebel DJ Alliance envisage d’organiser un concert pour le réveillon du Nouvel An, mais rien n’est encore confirmé.