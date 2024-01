PLEINS FEUX SUR LE DIVERTISSEMENT : Le propriétaire d’un magasin aide à « former » des musiciens en herbe | Communauté

Un propriétaire de magasin de musique à Tahlequah et Muskogee qui s’est produit au fil des années enseigne également aux autres et forme des musiciens.

Jeffrey Jones, propriétaire des succursales Muskogee et Tahlequah de la Zomac School of Music, a déclaré que son parcours avait commencé en cinquième année, lorsqu’il avait commencé à prendre des cours de batterie.

Jones a déclaré qu’il ne venait pas d’une famille de musiciens, mais lorsque son frère a commencé à écouter de la musique des années 80, comme Bon Jovi et Guns and Roses, il a commencé à vouloir apprendre à jouer de la batterie. Lorsque Jones a commencé la sixième ou la septième année, il a rejoint l’orchestre de l’école, ce qui a été à l’origine de son amour du jazz.

« Pour faire court, j’ai fini par obtenir une bourse de jazz pour [Northeastern State University]et c’est à ce moment-là que j’ai décidé [I was] je vais faire ça sérieusement », a déclaré Jones. “JE [was] obtenir une bourse et payer toutes mes études pour le faire, alors je me suis vraiment lancé.

Jones a fait partie de plusieurs groupes et joue actuellement avec au moins trois. Il a joué avec des musiciens lauréats d’un Grammy Sward et a été directeur du chapitre Oklahoma de Drummers for Jesus. Il joue souvent avec Soul Focus, Reversing Radio et Primal Swing, mais a récemment pris du recul par rapport à Aaron Michaels pour se concentrer sur ses magasins.

Jouer avec des musiciens bien connus et être soutenu par des marques telles que Sonor Drums, Sabian Cymbals, Vater Drumsticks et Remo Drumheads sont des réalisations dont Jones se dit très fier.

Jones a déclaré qu’il ne jouait pas un genre spécifique, ce que l’on peut souvent voir avec son groupe Reversing Radio.

“C’était un de mes objectifs il y a longtemps que je veux être le gars qui peut tout faire et bien le faire”, a déclaré Jones.

Pendant le séjour de Jones à NSU, il a commencé à donner des cours de batterie, qu’il a continué à faire même à Muskogee et à Tulsa.

En plus de donner des cours de musique, Jones enseigne également l’orchestre dans les écoles publiques de Hilldale. Jones a déclaré qu’il aimait aider les musiciens à trouver leur chemin et qu’il aimait les voir réussir.

« Faire des tournées mondiales, écrire des livres à succès, vendre beaucoup de CD et en vivre, c’est formidable. Mais voir d’autres personnes que j’ai aidées – je leur ai appris à tenir les baguettes, à lire la musique et à débuter avec la batterie, et les voir poursuivre leur carrière est l’une des plus grandes récompenses », a déclaré Jones.

Le désir de Jones d’enseigner aux autres ne s’est pas limité à se présenter physiquement devant les gens et à parler, mais s’est également tourné vers l’écriture. Il a écrit trois livres pédagogiques intitulés « Groovology » et les a même fait traduire en allemand.

“En fait, j’ai écrit mon premier livre à l’université”, a déclaré Jones. “Parfois [I wrote] pendant que j’étais en classe, pendant que le professeur divaguait sur quelque chose. J’avais commencé à donner des cours et je n’aimais aucun des manuels de méthodes qui circulaient, alors j’ai décidé de créer mes propres manuels de méthodes.

Les livres ont été traduits en allemand après son séjour en Europe et certains professeurs de batterie allemands lui ont dit que la plupart des livres de contrebasse disponibles étaient uniquement en anglais. Cela a incité Jones à traduire l’œuvre, qui est ensuite devenue un livre de batterie à succès en allemand.

En ce qui concerne tout ce qu’il a accompli, Jones attribue son succès à ses enfants et à sa femme, Jennifer.

“Je ne saurais trop insister sur le fait que ma famille et Dieu, bien sûr, sont les raisons pour lesquelles j’ai pu réaliser tout ou partie de ce que j’ai fait”, a déclaré Jones.