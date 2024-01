Pleins feux sur l’artiste : Jovanis Prodanich | Culture & Loisirs

Il a peut-être un esprit mathématique, mais par-dessus tout, il a envie de faire rire les autres.

Comme beaucoup de ses pairs, Jovanis Prodanich a des intérêts et des penchants créatifs variés. De sa forte implication dans VUDU Comedy et dans le département de théâtre jusqu’à son statut de membre de la Engineering Honors Society, Prodanich reste productif en jonglant avec les études et les activités extrascolaires. Diplômé en génie informatique de La Grange Park, dans l’Illinois, Prodanich apporte de nombreuses expériences de vie à sa forte implication sur le campus.

Prodanich est monté sur scène dans le rôle de Steve dans la production du département de théâtre de l’université de Valparaiso, « She Kills Monsters », à l’automne 2023, mais a commencé le théâtre à l’école primaire.

«Je me souviens que j’avais un professeur de deuxième année qui jouait des pièces de théâtre et tout ça. Je me souviens avoir apprécié ceux-là. Alors vers la cinquième année, mes parents ont découvert ce programme, ce programme de théâtre, qui se déroulait plutôt en dehors de l’école, et ma mère [encouraged] moi de le faire. Et finalement, au début [I was] du genre : « Ouais, non, je ne sais pas si ça va me plaire », et finalement, j’ai craqué et j’ai rejoint [the program] et je me suis éclaté. Depuis cette production, je fais du théâtre depuis. Malheureusement, mes parents ne sont pas aussi intéressés par le théâtre que moi. [am]mais ils pouvaient dire que je serais intéressé », a déclaré Prodanich.

Ayant découvert un nouvel intérêt, Prodanich a continué à pratiquer le théâtre jusque dans ses dernières années.

« J’ai fait beaucoup de théâtre au lycée. J’ai sauté sur presque toutes les pièces de théâtre ou comédies musicales qui ont été rejetées. Cela a donc fini par faire au total neuf productions. Ce que je veux dire, j’ai vraiment apprécié », a déclaré Prodanich. “La principale différence entre le lycée et l’université pour moi est que j’ai passé plus de temps au lycée, donc j’ai fait beaucoup plus de théâtre.”

Malgré un département de théâtre en difficulté sur le campus, Prodanich a pu exprimer ses intérêts artistiques auprès d’autres organisations, dont VUDU Comedy. Ce n’était cependant pas sa première exposition à l’improvisation.

“[It was] en été après la sixième année. J’ai fait ce camp d’été appelé Shenanigans, sous [the] recommandation de mon professeur d’anglais de sixième année dont le fils a aidé à diriger le programme, qui était [a lot of] amusant. Et puis, au lycée, je ne faisais pas autant d’improvisation, en partie parce que je n’y arrivais pas. J’ai continué à auditionner pour intégrer le groupe d’improvisation du lycée. [but] Je n’en ai fait que ma dernière année. Par coïncidence, celui-là s’appelait aussi Shenanigans », a déclaré Prodanich.

Ayant découvert un amour à la fois pour le théâtre et l’improvisation, Prodanich est tombé sur quelque chose qui englobait totalement ses intérêts, quelque chose qui combinait tout cela : « Donjons et Dragons ».

« J’ai fini par mener une campagne assez tôt. J’ai regardé beaucoup de “Critical Role”, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un “Donjons et Dragons”. [web series]. J’ai fini par m’y mettre vraiment. Je pense qu’une grande partie de cela est [because] Je pense que la partie de moi qui aime jouer a apprécié l’élément de jeu de rôle du jeu où vous pouvez en quelque sorte incarner un personnage. Et ce n’est évidemment pas un jeu d’acteur scénarisé, donc [it’s] plus dans le domaine de l’improvisation. C’est en quelque sorte la combinaison de ces deux mondes », a déclaré Prodanich. « Et puis je pense que mon cerveau de type ingénieur mathématique a également apprécié tous les nombres qui existent dans le jeu. Passer en revue et tout additionner. [Taking] le côté mathématique [and] le côté performant et le genre de [meshing them both] dans un jeu que j’apprécie vraiment, vraiment.

Embrassant son côté artistique et s’exprimant à travers ce qu’il aime, Prodanich regarde vers l’avenir avec les yeux ouverts sur les possibilités infinies qui suivront l’obtention de son diplôme.

«Je pourrais essayer de trouver une troupe de théâtre communautaire près de là où je me trouve. Si quoi que ce soit d’autre, je pourrais essayer de réunir mon propre groupe de personnes. Mais je veux continuer à le faire, même si ce n’est plus mon travail à l’avenir. Je suis très passionnée par le théâtre et l’improvisation. Et j’aime les arts du spectacle.

