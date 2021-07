Pleins feux sur la montée des poids coq ‘Sugar’ Sean O’Malley

Le poids coq UFC « Sugar » Sean O’Malley est coloré. De son visage à ses poings, et de son langage confiant à son style excitant dans l’Octogone, O’Malley est devenu l’une des superstars les plus dynamiques de la liste UFC.

Avec des cheveux qui changent de couleur à chaque combat, O’Malley offre des compétences techniques et incroyablement rapides qui font de lui un combattant passionnant à suivre. Il a construit une gamme impressionnante de techniques de frappe comme les poings retournés et il est capable de changer sa position d’orthodoxe à gaucher à volonté. De plus, la ceinture violette de jiu-jitsu brésilien a quelques premières soumissions sur son curriculum vitae pour prouver que son grappling se transforme très bien en MMA.

O’Malley semble avoir fait irruption dans la célébrité de l’Octogone ces derniers temps, mais son succès est venu d’un nombre surprenant de matchs pour un si jeune homme; il a un total de 25 combats de MMA à seulement 26 ans. Il a travaillé dur sur la scène amateur régionale au début de son parcours en MMA, amassant un record de 9-2 en seulement deux ans. Après être devenu professionnel, l’excellente capacité de finition d’O’Malley à la fois sur les frappes et les soumissions lui a valu un combat dans la ligue d’alimentation LFA, où un coup de grâce lui a valu l’attention dont il avait besoin.

Ainsi, en 2017, il a finalement été présenté dans la série Contender de Dana White, où un seul combat et un KO au premier tour lui ont valu un contrat UFC. Son étoile a commencé à monter avec des victoires impressionnantes dans l’Octogone contre les notables Andre Soukhamthath, Jose Quinonez et Eddie Wineland, qui lui ont chacun rapporté des bonus de 50 000 $ US Fight and Performance of the Night.

Alors qu’une blessure anormale a fini par lui infliger sa première défaite contre Marlon « Chito » Vera en 2020, O’Malley a rebondi avec une autre performance de la nuit contre Thomas Almeida, extrêmement expérimenté, pour montrer qu’il a toujours les compétences pour justifier son battage médiatique.

Lors de l’UFC 264 de ce week-end, O’Malley devait initialement affronter Louis Smolka, un jumelage avec le potentiel de Fight of the Night, mais Smolka a dû se retirer au dernier moment. Le nouveau venu de l’UFC, Kris Moutinho (9-4), interviendra pour combler le poste. Bien que cela crée beaucoup d’inconnues, O’Malley cherchera sûrement à poursuivre son ascension à l’UFC avec une autre performance spectaculaire.

