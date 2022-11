Pleins feux sur la France pour mettre fin à la “malédiction des champions”

Les champions en titre, la France, ont la tâche difficile de briser la “malédiction des champions” de longue date qui a commencé en 2010 lorsque l’Italie – les champions du monde de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 ont été éliminés de la phase de groupes après avoir terminé quatre dans le phase de groupes. La malédiction suivie lors de la Coupe du monde 2014, alors championne en titre, l’Espagne, a été éliminée de la phase de groupes après avoir subi des défaites contre les Pays-Bas et le Chili. Ce fut un tournoi humiliant pour l’emblématique équipe espagnole.

Cela ne s’est pas arrêté là, comme lors de la Coupe du monde de Russie où les puissants Allemands ont été éliminés de la phase de groupes après avoir perdu contre la Corée du Sud et le Mexique.

Tous les regards seront tournés vers la France de Didier Deschamps pour mettre fin à la malédiction que personne n’aime beaucoup. Deschamps sait écrire l’histoire puisqu’il est l’un des trois seuls hommes à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur. Il a suivi les traces du Brésilien Mario Zagallo et de l’Allemagne de l’Ouest Franz Beckenbauer alors qu’il dirigeait la France vers la victoire en tant que pays hôte en 1998, puis les entraînait vers la gloire il y a quatre ans en Russie.

Deschamps a également emmené les Bleus en quarts de finale au Brésil en 2014 et en finale de l’Euro 2016. Ils ont eu un Euro 2020 médiocre mais ont rebondi pour remporter la Ligue des Nations de l’UEFA l’année dernière.

La France a produit un spectacle dominant lors de la dernière Coupe du monde où elle a battu les favoris l’Argentine, la Belgique et la Croatie pour remporter le trophée de la Coupe du monde. Mbappe est arrivé sur la grande scène en Russie alors qu’il illuminait le tournoi avec son rythme fulgurant qui était trop difficile à gérer pour l’opposition.

Ngolo Kante était le héros méconnu de la France lors de la glorieuse campagne alors que le milieu de terrain défenseur central a arrêté Lionel Messi, ce qui a jeté les bases d’un tournoi mémorable. Cependant, ses précieux services leur manqueront cette fois car une blessure l’a forcé à quitter le tournoi.

Deschamps n’a plus qu’à trouver la bonne formation de départ parmi l’équipe de stars car il a trop de défenseurs et d’attaquants de qualité dans ses équipes. Bien qu’il puisse changer son milieu de terrain en fonction de l’opposition car ils manquent de stabilité dans ce département.

