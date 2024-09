Pleins feux sur Intuitive Machines : analyse de la hausse de l’activité des options – Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR)

Les investisseurs de haut niveau se sont positionnés optimistes sur Intuitive Machines LUNRet il est important que les traders particuliers en prennent note. \Cette activité a été portée à notre attention aujourd’hui grâce au suivi par Benzinga des données d’options accessibles au public. L’identité de ces investisseurs est incertaine, mais un mouvement aussi important dans LUNR signale souvent que quelqu’un dispose d’informations privilégiées.

Aujourd’hui, le scanner d’options de Benzinga a détecté 10 transactions d’options pour Intuitive Machines. Ce n’est pas un modèle typique.

Le sentiment parmi ces principaux traders est partagé, avec 70 % de haussiers et 20 % de baissiers. Parmi toutes les options que nous avons identifiées, il y avait un put, d’un montant de 53 400 $, et 9 calls, d’un total de 488 000 $.

Mouvements de prix attendus

En analysant le volume et l’intérêt ouvert sur ces contrats, il semble que les grands acteurs aient surveillé une fenêtre de prix de 1,0 $ à 15,0 $ pour Intuitive Machines au cours du dernier trimestre.

Analyse du volume et de l’intérêt ouvert

Dans le contexte de trading actuel, l’intérêt ouvert moyen pour les options d’Intuitive Machines s’élève à 3026,75, avec un volume total atteignant 6 316,00. Le graphique ci-joint décrit la progression du volume des options d’achat et de vente et de l’intérêt ouvert pour les transactions de grande valeur sur Intuitive Machines, situées dans le corridor de prix d’exercice de 1,0 $ à 15,0 $, au cours des 30 derniers jours.

Analyse de l’activité des options Intuitive Machines : 30 derniers jours

Transactions d’options significatives détectées :

Symbole METTRE/ACHETER Type de commerce Sentiment Date d’expiration Demander Offre Prix Prix ​​d’exercice Prix ​​total de la transaction Intérêt ouvert Volume LUNR APPEL COMMERCE NEUTRE 17/01/25 5,1 $ 4,9 $ 5,0 $ 1,00 $ 100 000 $ 1,3 K 1,0 K LUNR APPEL COMMERCE BAISSIER 17/01/25 5,1 $ 4,9 $ 4,9 $ 1,00 $ 98 000 $ 1,3 K 1,2K LUNR APPEL COMMERCE BAISSIER 17/01/25 5,1 $ 4,9 $ 4,9 $ 1,00 $ 98 000 $ 1,3 K 403 LUNR METTRE COMMERCE HAUSSIER 27/09/24 1,85 $ 1,75 $ 1,78 $ 7,50 $ 53,4 K$ 0 300 LUNR APPEL COMMERCE HAUSSIER 17/01/25 5,0 $ 4,9 $ 5,0 $ 1,00 $ 50 000 $ 1,3 K 1,4K

À propos d’Intuitive Machines

Intuitive Machines Inc est une société d’exploration, d’infrastructure et de services spatiaux. Il s’agit d’une société spatiale diversifiée axée sur l’exploration spatiale. Elle fournit des produits et services spatiaux pour soutenir l’exploration robotique et humaine soutenue vers la Lune, Mars et au-delà. Ses produits et services sont proposés par l’intermédiaire de ses quatre unités commerciales : Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services et Space Products and Infrastructure.

Situation actuelle des machines intuitives

Avec un volume de 10 009 247, le prix du LUNR est en hausse de 0,53 % à 5,66 $.

Les indicateurs RSI suggèrent que l’action sous-jacente pourrait être surachetée.

Les prochains résultats devraient être publiés dans 60 jours.

Ce que disent les analystes à propos des machines intuitives

Au total, 5 analystes professionnels ont donné leur avis sur cette action au cours des 30 derniers jours, fixant un objectif de cours moyen de 10,0 $.

Un analyste de Roth MKM maintient sa recommandation d’achat sur Intuitive Machines, maintenant un objectif de cours de 10 $.

Un analyste de Cantor Fitzgerald a abaissé son action à Surpondérer avec un objectif de cours de 10$.

Un analyste de Cantor Fitzgerald a révisé à la baisse sa note à Surpondérer, ajustant l’objectif de cours à 10 $.

Un analyste de Benchmark a révisé à la baisse sa note à Acheter, ajustant l’objectif de cours à 10$.

Reflétant les inquiétudes, un analyste de Cantor Fitzgerald abaisse sa note à Surpondérer avec un nouvel objectif de cours de 10 $.

Les options sont un actif plus risqué que la simple négociation d’actions, mais elles offrent un potentiel de profit plus élevé. Les traders d’options sérieux gèrent ce risque en se formant quotidiennement, en augmentant et en diminuant les transactions, en suivant plusieurs indicateurs et en suivant les marchés de près.

Si vous souhaitez rester informé des dernières transactions d’options pour Intuitive Machines, Benzinga Pro vous donne des alertes de transactions d’options en temps réel.