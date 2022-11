Pleins feux sur Cristiano Ronaldo une fois de plus alors que la génération dorée portugaise cherche à créer l’histoire

Cristiano Ronaldo est prêt à disputer sa cinquième Coupe du Monde de la FIFA alors que le Portugal cherchera désespérément à remporter l’événement mondial pour la première fois de l’histoire. Les géants européens ont été l’une des équipes les plus améliorées de la dernière décennie, car ils ont également remporté deux trophées majeurs – l’Euro 2016 et l’UEFA Nations League 2019. Ronaldo a été une figure inspirante du côté portugais, mais cette fois, il entrera dans le tournoi avec une pression supplémentaire. A quelques jours de la Coupe du monde, le quintuple Ballon d’Or a accordé une interview explosive à Piers Morgan qui s’est fait remarquer pour toutes les mauvaises raisons. Le joueur de 37 ans a critiqué les propriétaires de son club actuel de Manchester United – The Glazers et l’entraîneur Erik Ten Hag. Il a également critiqué ses anciens coéquipiers Wayne Rooney et Garry Neville qui l’ont critiqué ces derniers mois pour son comportement sur le terrain et sa forme décevante.

Comme on pouvait s’y attendre, Ronaldo et Manchester United ont annoncé leur séparation rapidement. Il sera à la recherche d’un nouveau club et la Coupe du monde du Qatar sera une sorte d’audition pour lui. Il est incontestablement l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu, mais la superstar vieillissante n’a pas été à son meilleur cette saison et a eu du mal à trouver le fond du filet, ce qu’il faisait autrefois à volonté dans le passé.

C’est probablement la meilleure chance pour le Portugal de mettre la main sur le trophée de la Coupe du monde. C’est la génération dorée avec des joueurs comme Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Ruben Dias, Jao Felix et bien d’autres. Ils ont un grand leader à suivre, Ronaldo, qui a joué plusieurs fois sur la grande scène dans des situations critiques au niveau des clubs et au niveau international.

Le manager Fernando Santos a rassemblé une équipe solide qui a une bonne profondeur dans tous les départements, mais au cours des deux dernières années, ils ont eu du mal à sortir de situations délicates.

La dépendance excessive à Ronaldo leur a coûté à plusieurs grandes occasions, notamment l’Euro 2020 et le tour de qualification de la Coupe du monde. Ils étaient sur le point d’être éliminés du tour de qualification lui-même et ont finalement dû jouer en séries éliminatoires pour se qualifier pour le tournoi.

Ils ont un gantier expérimenté à Rui Patricio qui est leur pilier depuis de nombreuses années.

Dans le département défensif, Santos a plusieurs options et il sera crucial pour Ruben Dias d’imiter son Manchester City en défense aux couleurs nationales également. Alors que la vieille école Pepe reste toujours un élément central de la ligne défensive du Portugal. Joao Cancelo est devenu l’un des meilleurs arrières latéraux du monde à l’heure actuelle sous la direction de Pep Guardiola à City. Le joueur de 28 ans est connu pour avoir effectué les courses cruciales depuis l’arrière pour ajouter de la créativité à l’équipe portugaise. Il est bien équipé avec des compétences étonnantes et un rythme effréné pour prendre le dessus sur les autres joueurs. Diogo Dalot est un autre arrière talentueux de leur formation qui devrait s’associer à Cancelo.

Au milieu de terrain, avoir un joueur comme Bruno Fernandes devrait être une bénédiction pour n’importe quelle équipe, mais le Portugal n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de lui. Bruno avait l’air d’un joueur complètement différent aux couleurs nationales par rapport à sa performance dans l’équipe de United. Il doit se montrer important au Qatar pour aider les Navigators à remporter le trophée tant convoité.

Santos devra faire un appel concernant la position de Bernardo Silva dans l’alignement. La star de Manchester City a été l’un des meilleurs dribbleurs du monde ces derniers temps et Guardiola l’a utilisé à la fois comme ailier et milieu de terrain et il a bien réussi dans les deux positions. Il apporte beaucoup de qualité à l’équipe avec sa créativité.

Alors qu’ils ont d’autres options comme Ruben Neves, William Carvalho et une jeune star du PSG Vitinha pour aligner leur milieu de terrain.

Les Navigators manqueront les services de Diogo Jota qui a été exclu en raison d’une blessure au mollet. Il a joué un rôle déterminant dans la ligne d’attaque de l’équipe et s’est bien lié à Ronaldo à plusieurs reprises, mais le joueur de 37 ans doit trouver un nouveau partenaire pour illuminer le Qatar.

Alors que son absence pourrait ouvrir des portes à Andre Silva et Joao Felix pour obtenir une place dans le onze de départ aux côtés de Ronaldo.

Santos doit abandonner ses anciennes tactiques dans ce tournoi, car compter sur Ronaldo pour faire le travail ne les aidera pas à mettre la main sur le trophée de la Coupe du monde. S’ils jouent avec la même approche, cela pourrait freiner les nombreux autres talents exceptionnels et beaucoup plus jeunes de l’équipe portugaise.

L’interview de Piers Morgan aurait peut-être senti Ronaldo un peu soulagé car un gros fardeau lui avait été retiré en entrant dans le tournoi, mais maintenant il a une pression supplémentaire pour faire ses preuves à l’âge de 37 ans.

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patricio (AS Rome).

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris St Germain), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (Paris St Germain), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund).

Milieux de terrain : Joao Palhinha (Fulham FC), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Vitinha (Paris St Germain), William Carvalho (Real Betis), Otavio (FC Porto).

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Manchester United), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafael Leao (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga), Goncalo Ramos (FC Benfica), Andre Silva (RB Leipzig).

