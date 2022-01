Pleins feux sur Brandon Fernandes et Daniel Chima alors que le FC Goa et le Jamshedpur FC s’affrontent

Soutenu par la signature de l’attaquant Daniel Chima Chukwu, le Jamshedpur FC en forme cherchera à poursuivre ses efforts pour une place en tête du classement lorsqu’il affrontera le FC Goa dans la Hero Indian Super League à l’Athletic Stadium de Bambolim vendredi. . Jamshedpur est classé troisième du tableau des points avec 19 points en 11 matchs, un à la dérive des Kerala Blasters et des leaders de la ligue Hyderabad FC qui ont disputé un match de plus. Une victoire pour Jamshedpur les rapprocherait de la pole position, sinon du sommet, selon la façon dont le Hyderabad FC se comportera contre l’Odisha FC jeudi. Néanmoins, les charges de Coyle auront un match en main et peuvent constituer un véritable défi pour les autres équipes si elles prolongent leur série de deux victoires.

Jamshedpur s’est toujours vanté d’une très bonne attaque avec Greg Stewart au cœur de celle-ci et des joueurs comme Jordan Murray ajoutant de l’acier.

Les Men of Steel ont maintenant rejoint Chima qui a déménagé à Jamshedpur depuis le SC East Bengal lors de la fenêtre de transfert de janvier et l’attaquant nigérian ne fera que rendre leur alignement offensif plus puissant.

Mais pour Jamshedpur, le défi serait de revenir en mode jeu après ne pas avoir joué pendant plus d’une semaine, car deux de leurs matchs ont été reportés.

« Ce sera un match difficile pour plusieurs raisons. Bien sûr, nous sommes en quarantaine depuis si longtemps et ce sera un défi mental et physique pour les gars. Mais nous avons réussi à nous entraîner à plusieurs étapes. C’est ce qui est. L’autre défi est que nous affrontons une très bonne équipe au FC Goa », a déclaré Coyle.

Sur Chima, il a ajouté : « Je suis ravi de faire venir Daniel Chima. Je connaissais ses exploits et je l’ai admiré pendant de nombreuses années lorsqu’il était à Molde. Si vous regardez ses performances au SC East Bengal, il a très bien réussi. Il était isolé devant mais il a porté le combat et s’est sacrifié pour le bien de l’équipe. Ce sont les qualités d’un bon joueur. »

Jusqu’à présent, Jamshedpur a bien réussi à marquer sur coups de pied arrêtés, marquant 11 fois, le deuxième meilleur score de la ligue derrière le Bengaluru FC (12). Sept de ces buts sur coups de pied arrêtés ont été marqués sur des coups francs et trois sur des corners. Stewart a été directement impliqué dans sept des 11 buts sur coup de pied arrêtés marqués par le club cette saison. Il a également joué un rôle en fournissant la pré-passe décisive (passe avant la passe finale) dans deux autres buts sur coup de pied arrêté marqués par le Jamshedpur FC cette saison.

Venant au FC Goa, l’équipe entraînée par Derrick Pereira est sans victoire lors de ses trois derniers matches et languit à la neuvième place avec 14 points en 13 matchs. Les Gaurs ont été incohérents tout au long de la saison et leur fléau a perdu des buts sur coups de pied arrêtés, un domaine dans lequel Jamshedpur est très fort.

« Nous avons manqué de finition devant le but adverse. Nous avons dominé les matchs et créé des occasions mais nous n’avons pas pu terminer avec le maximum de points. Cela nous a fait mal. Nous devons nous améliorer dans le tiers offensif », a déclaré Pereira.

Jamshedpur a manqué de victoires 3-1 la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées.

