La première des quatre super lunes de cette année se lèvera lundi, apparaissant légèrement plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne que la normale.

La pleine lune, connue à cette période de l’année sous le nom de « buck moon », atteindra son illumination maximale à 7 h 39 HAE, comme le prédit l’almanach du fermier.

La lune mâle tire son nom du moment de l’année où les cerfs mâles poussent leurs bois.

On l’appelle également la « lune du saumon » en référence au moment des remontées de saumon, selon l’Almanach. Les autres noms de la super lune incluent la lune « tonnerre », « foin », « hydromel » et « rose ».

Lors d’une pleine lune, le soleil est aligné avec la Terre et la lune dans cet ordre.

En conséquence, la lumière du soleil brille directement sur la zone de la lune visible par les humains sur Terre.

Une super lune, quant à elle, se produit en raison de l’orbite ovale de la lune.

Au fur et à mesure que la lune suit son orbite, elle atteint un point appelé apogée où elle est la plus éloignée de la Terre et un point appelé périgée où elle est la plus proche de la Terre.

Au cours d’une super lune, la lune est à au moins 90 % du chemin vers sa position de périgée, en même temps qu’elle est dans une phase de pleine lune, ce qui la fait paraître plus grande et plus lumineuse.

La lune mâle est la première super lune de 2023 et sera suivie de trois autres, dont deux en août – la «lune esturgeon» le 1er août et la «lune bleue» le 30 août – et la «lune de récolte» le sept. 29.

Selon les conditions météorologiques locales, les astronomes peuvent voir la super lune en regardant vers le sud-est après le coucher du soleil.

Écrivant pour The Weather Network, le météorologue Scott Sutherland dit à tout le moins que la pleine lune sera visible du dimanche soir au lundi matin et de nouveau du lundi soir au mardi matin.



Avec des fichiers de CNN