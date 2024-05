Pleine Lune fleurie de mai 2024 : voici comment vous pouvez vous manifester pendant le jour de la pleine lune | Astrologie

Le jeudi 23 mai 2024, la Pleine Lune Fleurie en Sagittaire illumine le cosmos, nous aidant à élever la vibration collective. Cet événement lunaire important arrive un mois avant le solstice d’été, lorsque nous nous épanouissons au plus fort de la chaleur estivale et apprécions le confort que nous avons construit. Voici trois rituels que vous pouvez effectuer cette semaine pour vous connecter à la puissante énergie de la Pleine Lune Fleurie :

Le jeudi 23 mai 2024, la Pleine Lune Fleurie en Sagittaire illumine le cosmos, nous aidant à élever la vibration collective. (Unsplash)

Libérez le passé avec un rituel de bain de lune et de fleurs

La Pleine Lune en Sagittaire invite à la curiosité spirituelle et à l’introspection, encourageant l’exploration des motivations personnelles et la guérison émotionnelle. Utilisez les invites du journal pour approfondir les relations, les croyances et les sentiments d’indignité. Intégrez ces invites à votre rituel de bain de lune ou à votre pratique quotidienne de journalisation pour mieux comprendre et approfondir votre conscience de soi.

Exploitez votre intuition avec les invites du journal de la Pleine Lune

Créez un tableau de vision de manifestation avec des amis

Embrassez la communauté et célébrez les réalisations pendant cette Pleine Lune en Sagittaire en créant un tableau de vision de manifestation. Que vous soyez seul ou entre amis, rassemblez des fournitures comme des bougies et de l’encens et exprimez vos envies sur un tableau d’affichage. Cette activité collaborative et créative exploite l’énergie de la lune pour donner vie aux manifestations, favorisant un sentiment de croyance et d’accomplissement.