Plein de trésors à dénicher lors du vide-grenier annuel du centre nature de Vernon

Le Centre de la nature Allan Brooks de Vernon est prêt à accueillir la communauté pour sa grande vente de garage annuelle.

La vente de garage du printemps aura lieu les vendredi 16 et samedi 17 juin et les fonds amassés aideront le Centre de la nature à continuer d’offrir de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement naturel.

Les bénévoles ont organisé des dons d’articles et fait passer le mot au sujet de la vente de garage au cours des 20 dernières années.

Mel Maglio et d’autres bénévoles d’Allan Brooks ont commencé à recueillir des dons d’articles pour l’événement l’automne dernier.

« Nos ventes de garage ont une excellente réputation pour une sélection d’articles de qualité exposés et classés en différentes catégories », a déclaré Maglio, qui s’implique depuis plus de 20 ans pour aider la société à collecter des fonds pour poursuivre son travail.

« Tous les fonds recueillis grâce à cette vente iront au Allan Brooks Nature Centre. Pour l’instant, nous avons des meubles, dont des tables et des chaises, un canapé et un fauteuil anciens, un ensemble de quatre chaises en chêne, une commode, un petit bureau et une chaise berçante, le tout en très bon état. Nous avons également une vaste sélection de livres, de puzzles, de matériel informatique, de jeux, de disques vinyles, de décorations d’art, de petits appareils électroménagers, d’œuvres d’art encadrées, de bric-à-brac, de lampes et d’autres objets de collection.

Keely Schneider, coordonnatrice des bénévoles chez Allan Brooks, attribue le succès passé de la vente au travail effectué par des bénévoles dévoués et au soutien de la communauté aux programmes de nature d’Allan Brooks.

« La planification de cet événement commence à l’automne et beaucoup d’efforts sont déployés pour que tout soit organisé afin que les gens puissent accéder facilement aux articles », a déclaré Schneider.

La réponse communautaire passée a montré que les gens comprennent l’importance de ces collectes de fonds et la valeur qu’Allan Brooks apporte à l’éducation environnementale dans l’Okanagan. Elephant Storage est l’un des principaux supports de la vente de garage. La société fournit un accès au stockage pendant des mois à la fois pendant que le groupe se prépare pour ces événements.

« Sans leur soutien, nous ne serions pas en mesure de planifier et d’organiser ces ventes aussi bien que possible », a ajouté Schneider.

La vente de garage a lieu au 2206 23e Avenue de 8 h à 16 h les 16 et 17 juin.

Brendan Shykora

