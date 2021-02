Vendredi, le mannequin Chrissy Teigen a écrit une note émotionnelle sur la perte de son fils et a déclaré qu’elle regrettait de ne pas l’avoir regardé quand il est né.

Chrissy a publié sur Instagram des photos hétéroclites d’un tournage au Mexique qui se déroulait à l’époque où elle attendait son troisième enfant, Jack. Dans la première image, Teigen est allongé dans son lit, vêtu d’une tenue blanche. La deuxième photo la montre avec son mari, le chanteur John Legend. On la voit assise sur le lit vêtue de vêtements de nuit en dentelle satinée.

La troisième photo la montre assise au bord de la piscine, vêtue d’une tenue blanche transparente, toute trempée.

« Celles-ci sont tirées de notre tournage vidéo pour Wild au Mexique. J’avais 10 semaines de retard et j’étais complètement heureuse. Je savais que la vidéo prendrait un peu de temps à se réunir alors j’ai pensé que ce serait mignon de partager nos nouvelles avec le monde à travers le Un tour classique de la main sur le ventre à la fin. Je n’aurais jamais pu imaginer ce qui se passerait au cours des 10 prochaines semaines », a-t-elle écrit sur Instagram.

Teigen a ajouté: « Je ne suis pas sûr de pouvoir revoir cette vidéo sans sangloter, mais j’espère qu’il ressent mes larmes et sait qu’il nous manque tellement. Il aurait été ici d’un jour à l’autre – s’il était comme Luna et Miles , Je le tiendrais probablement pendant que nous parlons. «

« Je suis tellement pleine de regrets que je n’ai pas regardé son visage quand il est né. J’avais tellement peur de le voir dans mes cauchemars que j’ai oublié de le voir dans mes rêves », a-t-elle écrit.

Teigen, qui a deux enfants, Luna et Miles, a déclaré qu’elle souffrait tous les jours de remords.

«Ce mois-ci est un rappel approximatif et pour être honnête, je pensais que le pire était passé, mais je suppose que la vie et les émotions ne sont pas sur un calendrier quelconque. Je vous aime les gars en morceaux et je vous suis reconnaissant de tout votre soutien et de votre amour. Je fermement Je crois que l’énergie et la guérison voyagent dans le ciel nocturne et je le sens, je le promets. Et je t’aime Jack. Tu me manques tellement », a-t-elle écrit.