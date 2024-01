Playtech enquête sur OnAir Entertainment pour violation de la propriété intellectuelle

Playtech a lancé une enquête sur le développeur de jeux de casino en direct OnAir Entertainment pour violation potentielle de la propriété intellectuelle.

Ivans Ivanovs, ancien employé d’OnAir Entertainment, a formulé plusieurs allégations contre le développeur dans un communiqué. Publication LinkedIn. Ivanovs a déclaré qu’OnAir avait maintenu un accès illégal aux systèmes Playtech pendant deux ans.

Dans son message, Ivanovs a désigné Igors Veliks comme le principal responsable de l’accès illégal présumé. Il a déclaré que Veliks avait conservé son accès plus de deux ans après avoir mis fin à son emploi chez Euro Live Technologies, propriété de Playtech. Veliks travaille désormais en tant que responsable du portefeuille de jeux chez OnAir.

Ivanovs a déclaré qu’un comité composé de Veliks, du PDG d’OnAir Andres Rengifo, du chef de produit Armands Zalitis et du responsable du design Andrejs Kirma ont tous accès aux systèmes Playtech.

Ivanovs a travaillé pour OnAir entre juin 2021 et juillet 2023, d’abord en tant que propriétaire de produit, puis en tant que propriétaire de produit senior. Veliks a rejoint l’entreprise en août 2021 après avoir quitté Euro Live Technologies.

“Access était et est utilisé pour espionner les prochains jeux et fonctionnalités Playtech”, explique Ivanovs. « La pratique habituelle et légale consistant à garder un œil sur les concurrents consiste à rechercher des documents du domaine public, des jeux lancés en direct et affichés lors d’expositions.

« Une pratique illégale inhabituelle consiste à accéder en permanence aux environnements internes restreints d’un concurrent, ce qui peut vous permettre d’acquérir une connaissance avancée d’un à six mois sur les jeux, les fonctionnalités, les styles et les technologies. Cela donne également une vue d’ensemble de leur feuille de route, de leurs marchés, des opérateurs de casino exclusifs avec des studios dédiés et des jeux de marque.

Affirme qu’OnAir avait accès aux fichiers privés de Playtech

Ivanovs a poursuivi en disant que Veliks lui avait montré des images de jeux Playtech qui n’étaient pas dans le domaine public. Les deux hommes auraient également parlé d’informations sur les fonctionnalités des jeux privés qui apparaissent désormais dans les nouveaux jeux Playtech.

“J’ai d’autres déclarations de témoins de Veliks présentant les produits Playtech via leurs systèmes internes à d’autres employés d’OnAir”, a déclaré Ivanovs. «Plus de preuves disponibles dans les systèmes internes d’OnAir.

« En tant que responsable du portefeuille de jeux, Igors a participé à la supervision de tous les titres de jeux OnAir au-delà du Classic Blackjack et de la Roulette. Cela devrait soulever des questions sur l’intégrité des jeux lancés et à venir, ainsi que sur les droits d’auteur d’OnAir Entertainment si le savoir-faire obtenu illégalement auprès de Playtech était utilisé.

«La prochaine version d’OnAir, Diamond Rush Roulette, a été supervisée par Veliks. Il a également livré la Mega Fire Blaze Roulette chez Playtech.

Playtech dissipe les inquiétudes concernant la sécurité

S’adressant à iGB à propos de l’affaire, un porte-parole de Playtech a confirmé qu’une enquête sur cette affaire était en cours.

“Nous sommes conscients du problème impliquant OnAir Entertainment”, a déclaré le porte-parole de Playtech. «Nous enquêtons sur une éventuelle violation de la propriété intellectuelle et sur d’autres réclamations possibles. Nous travaillons pour enquêter de manière approfondie sur cette affaire et fournirons une mise à jour en temps voulu.

OnAir n’a pas encore commenté le sujet.