PlayStation Wrap-Up 2022 montre le nombre total d’heures jouées, les trophées gagnés et plus encore

PlayStation a publié aujourd’hui son récapitulatif 2022 pour toutes les PS4 et PS5 utilisateurs. À partir de maintenant et jusqu’au 13 janvier 2023, les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte PlayStation depuis le Page de conclusion et voir tous leurs points forts de jeu.

Semblable à Spotify enveloppé, PlayStation Wrap-Up fournit aux utilisateurs leurs données 2022 sur une carte récapitulative partageable. Les joueurs peuvent voir leurs heures totales jouées, les jeux joués, les trophées gagnés et PSPlus parties jouées. Enfin, voyez votre meilleur jeu de 2022, le nombre d’heures passées à jouer et le pourcentage que ce jeu a pris sur votre temps de jeu total.

Cette année, Sony ajoute un bonus à PlayStation Wrap-Up. Une fois que les joueurs auront fini de revoir leur résumé, les utilisateurs de PlayStation pourront obtenir un code de bon pour l’un des six avatars Astro Bot. En fonction de vos performances de jeu, vous recevoir un code pour un avatar 2022 Wrap-Up, Action-Adventure, Fight, Racing, Shooter ou Sports. Bien que chaque Astro Bot soit réalisable.