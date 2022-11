PlayStation VR2 arrivera en février pour 550 $

Les joueurs n’auront pas à attendre trop longtemps pour le suivi de Sony de son premier casque de réalité virtuelle, car le Playstation VR2 a enfin une date de sortie officielle. L’appareil de jeu sera lancé le 22 février 2023 avec un prix de départ de 550 $ (599,99 €, 529,99 £), le société annoncée dans un article de blog mercredi.

Le PS VR2 arrivera plus de six ans après son prédécesseur et comprend une multitude de mises à niveau et de matériel repensé. Sony a partagé pour la première fois les détails du casque de nouvelle génération en janvier 2022, notant que le VR2 aura des capteurs pour détecter les mouvements des yeux et des caméras de casque intégrées pour le suivi du contrôleur. Il est également livré avec 4K HDR, un son 3D et un écran OLED avec un champ de vision de 110 degrés qui vise à créer une expérience plus immersive. Selon un octobre Rapport Bloombergla société a commandé 2 millions d’unités dans le but d’associer des promotions pour le VR2 à la PS5, qui est la seule console de jeu pouvant être attachée au casque.

Mercredi, Sony a également lâché un liste de 11 nouveaux jeux qui sera disponible au lancement, augmentant sa gamme prévue à au moins 20 titres. En plus de Resident Evil Village et Horizon Call of the Mountain, les joueurs VR2 peuvent également plonger dans The Dark Pictures : Switchback VR, Crossfire : Sierra Squad, The Light Brigade, Cosmonious High, Cities VR – Enhanced Edition, Pistol Whip VR, Jurassic World Aftermath Collection, Zenith : The Last City, Hello Neighbor : Search and Rescue, After the Fall et Tentacular.

Alors que le prix de base de 550 $ pour le PS VR2 comprend le casque, les contrôleurs de détection et les écouteurs stéréo, vous avez également la possibilité d’acheter un pack Horizon Call of the Mountain pour 600 $. Les stations de charge du contrôleur sont vendues séparément pour 50 $.

Les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg peuvent visiter la boutique en ligne PlayStation pour s’inscrire aux précommandes, qui seront ouvertes le 15 novembre. Pour en savoir plus sur l’apparence, la sensation et le fonctionnement du VR2, vérifier notre démo pratique de l’appareil de jeu.