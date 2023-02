PlayStation VR 2 Teardown révèle une conception complexe avant le lancement

À une semaine du lancement de la PlayStation VR 2 le 22 février, Sony nous a donné un aperçu du casque PS5 à 550 $ et des composants internes de son contrôleur Sense dans une paire de vidéos de démontage.

Le premier voit Takamasa Araki, chef de l’équipe de conception mécanique de PlayStation, démonter en douceur le casque PS VR 2 à l’aide de ses mains, d’un tournevis et d’une pince à épiler. Il discute de chaque élément en détail, même si certains des plus satisfaisants sont de voir le petit fan qui est conçu pour vous empêcher de devenir un désordre en sueur pendant que vous jouez, et le mécanique de la molette de réglage de l’objectif.

Araki révèle également comment l’appareil suit vos mouvements oculaires ; chaque lentille a une LED infrarouge fonctionnant avec une caméra infrarouge qui capte sa lumière.

La deuxième vidéo suit Takeshi Igarashi de l’équipe de conception de périphériques alors qu’il dissèque le contrôleur PS VR2 Sense. Il souligne comment la détection tactile permet aux joueurs de faire des gestes de la main plus naturels pendant qu’ils jouent, ainsi que le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs qui reflètent la manette sans fil DualSense.

Sony nous avertit de ne pas essayer ces démontages à la maison, car cela annule la garantie de l’appareil.