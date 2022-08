PlayStation VR 2 prévu début 2023, selon Sony

Le casque de jeu PlayStation VR 2 de Sony sortira au début de l’année prochaine, contournant apparemment la saison des achats 2022, selon les messages que la société a publiés sur Instagram et Twitter et le lundi. Les messages comportaient une image du casque à venir et le bref message : “Coming Early 2023 #PSVR2”.

Plus tôt cette année, Sony a révélé une tonne de détails sur son casque VR tant attendu, qui est une mise à jour de la PlayStation VR que Sony a publiée pour la PlayStation 4 en 2016. La société a révélé des détails clés, y compris les spécifications, la conception, comment certaines de ses fonctionnalités logicielles fonctionneront et même un jeu confirmé. Nous savons maintenant généralement quand le casque fera ses débuts, mais le prix reste un mystère.

La PlayStation VR 2 a une palette de couleurs qui correspond à la PS5 et une visière de type bandeau similaire mais plus petite que le premier PSVR de Sony. Le casque promet d’avoir un retour vibrant unique et des contrôleurs avec une haptique avancée, ainsi qu’un suivi des yeux, un champ de vision de 110 degrés et un rendu fovéal, une technologie qui se concentre uniquement sur l’endroit où la fovéa de l’œil cherche à maximiser la résolution, obtenir plus de punch graphique avec moins de pixels.

Le casque comprend également des caméras passthrough qui fonctionneront comme des caméras sur d’autres casques VR, montrant le monde réel dans votre casque. Le casque “maillera” également votre espace physique, scannant les murs, les sols et les obstacles comme les chaises et les bureaux pour avoir une idée claire de l’espace de jeu. Cela peut créer une limite dans laquelle vous pouvez jouer.

Une caractéristique unique est un mode de diffusion en direct, qui utilisera la caméra montée sur le téléviseur de la PS5 pour vous enregistrer superposé avec des images de votre jeu en direct en un seul flux.

Sony a également détaillé deux modes d’affichage pour le casque : l’un, pour la VR, s’affichera à 2 000 x 2 040 pixels par œil en HDR, à 90 Hz ou 120 Hz. Un “mode cinéma” 2D, un peu comme ce que le PSVR original peut faire, lit des films et des jeux 2D à une résolution de 1 920 x 1 080 en HDR à 24 Hz, 60 Hz ou 120 Hz.