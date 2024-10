PlayStation vient de battre Prime Day avec les meilleurs jeux PS5 à partir de 2 $ – voici plus de 15 offres que j’achèterais

Le deuxième événement Prime Day de 2024 se dirige vers son deuxième jour d’économies, mais les autres détaillants ne laissent pas Amazon s’amuser. Prenez le PlayStation Storequi défie l’événement de vente d’Amazon avec le sien – et vole une partie de ce tonnerre du Prime Day avec d’énormes remises sur les jeux PS5 incontournables, notamment Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Forbidden West et Dragon’s Dogma 2, entre autres.

Mon offre préférée dans cette vente PlayStation actuelle est Demon’s Souls pour 29 $ – plus de 50 % de réduction sur l’une des meilleures exclusivités de la console. Il est confirmé que le RPG d’action stimulant recevra une mise à jour PS5 Pro plus tard cette année, c’est donc le moment idéal pour l’acquérir.

Parmi les autres économies à ne pas manquer, citons le Uncharted : Collection Legacy of Thieves pour 19 $ et le Collection Resident Evil Raccoon City pour 19$. Il s’agit de rabais de 30 $ et 40 $, respectivement.

Ce ne sont là que quelques-unes des 137 pages d’offres disponibles actuellement sur le PlayStation Store, et je rassemble ci-dessous tous mes choix préférés. J’ai également inclus certaines des meilleures offres de jeux Prime Day PS5, car Amazon offre le meilleur prix sur quelques titres incontournables.

Meilleures offres PlayStation Store