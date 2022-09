Le nouveau Nintendo Direct n’est pas le seul flux de jeux vidéo qui se déroule ce mardi. Sony diffuse également une nouvelle émission State of Play le 13 septembre, a annoncé la société. Le flux durera environ 20 minutes et mettra en évidence un certain nombre de versions à venir pour PS5, PS4 et le prochain casque VR, PSVR 2.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’état des lieux de demain.

À quelle heure est l’état des lieux ?

L’état des lieux sera diffusé le 13 septembre à 15 h 00 PT. Le flux devrait durer environ 20 minutes.

Comment regarder l’état des lieux

Sony diffuse l’état des lieux de mardi sur le PlayStation YouTube officiel et Tic canaux. Vous pouvez également vous connecter ici sur CNET lorsque le flux commence et le regarder en direct ci-dessous.

À quoi s’attendre

Sony n’a pas révélé beaucoup de détails sur l’état des lieux de mardi au-delà de son exécution. Cependant, la société a confirmé que le flux se concentrera sur 10 jeux à venir de ses “incroyables partenaires et développeurs japonais du monde entier”. Les titres présentés couvriront PS5, PS4 et PSVR 2.

