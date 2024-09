PlayStation State Of Play confirmé pour mardi

Confirmant les rapports précédents, Sony a officiellement confirmé qu’un événement PlayStation State of Play en direct aura lieu cette semaine. Il devrait commencer le 24 septembre à 15 heures PT / 18 heures ET et durera plus de 30 minutes.

En termes de ce à quoi s’attendre, Sony n’a pas partagé beaucoup de détails dans son Article du blog PlayStationse contentant de taquiner qu’il y aura « des nouvelles et des mises à jour sur plus de 20 jeux PS5 et PS VR2 à venir provenant de studios du monde entier ».

Le journaliste Jeff Grubb du site frère de GameSpot, Giant Bomb, a déjà répondu aux rumeurs d’un tel événement, en déclarant l’événement a lieu « cette semaine, c’est sûr. » Pressé de donner plus de détails sur ce que l’événement pourrait inclure en termes d’actualité, Grubb a déclaré qu’il ne voulait pas donner d’espoir à qui que ce soit, mais il a dit il s’attend à ce que l’événement se concentre sur les projets tiers et les remasters.

Des rumeurs et des rapports circulant récemment ont suggéré que Les jours passés et Horizon Zero Dawn pourraient recevoir des remasters PS5, et ce pourraient être deux annonces lors du State of Play supposé.

Le PlayStation State of Play intervient peu de temps après que Sony ait confirmé la PS5 Pro et la console PS5 30e anniversaire.

Un State of Play ne sera peut-être pas le seul grand événement d’annonce de jeu vidéo prévu dans un avenir proche, car certains pensent que l’événement de révélation de la Switch 2 de Nintendo pourrait avoir lieu dès ce mois-ci. Il n’y a cependant aucune preuve réelle de cela, au-delà des vœux pieux et de la propre histoire de Nintendo d’organiser des événements en septembre.