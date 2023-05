PlayStation Showcase: Spider-Man 2 en tête de la gamme de jeux 2023 de la PS5

Sony a conclu mercredi son événement PlayStation Showcase diffusé en direct avec une tranche de 12 minutes de Spider-Man 2 d’Insomniac Games, le jeu majeur de PlayStation 5 pour 2023. Il montrait les héros des deux jeux précédents, Miles Morales et un symbiote adapté Spider-Man, travaillant ensemble pour combattre les méchants Kraven et le lézard à travers une vaste étendue de paysages new-yorkais.

Le jeu sortira cet automne, rejoint par Ubisoft Assassin’s Creed Mirage le 12 octobre, le dernier d’une longue série de jeux d’action historiques. Alan Wake 2 d’Epic Games, une suite du jeu d’horreur inspiré de Stephen King en 2010, a également été confirmé pour le 17 octobre.

De nouveaux jeux de tous les studios acquis par Sony au cours des dernières années ont été présentés : un redémarrage du jeu de tir de science-fiction Deep Cut Marathon de Bungie ; un jeu de braquage multijoueur appelé Fairgames from Haven, dans lequel les joueurs font équipe pour arnaquer des milliardaires ; et Concord, un jeu de tir compétitif de Firewalk Studios. Un remake de longue date du classique de 2004 Metal Gear Solid 3: Snake Eater a également été confirmé.

Sony a également annoncé un appareil compagnon de streaming portable pour PlayStation 5 : désormais nommé Project Q, il a été présenté comme une conception en cours, qui ressemble à un contrôleur PS5 coupé en deux par un écran de huit pouces. Il permettra aux joueurs de diffuser leurs jeux PS5 via wifi et de les jouer sur son écran plus petit, comme la console portable PlayStation Vita de Sony l’a fait pour PlayStation 4, et comprend «tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, y compris les déclencheurs adaptatifs et haptiques feedback », selon le communiqué de presse de Sony.

Tous ceux qui se souviennent du hit d’art et d’essai Journey sur PlayStation 3 seront intrigués par Sword of the Sea, des développeurs d’Abzu Giant Squid, un jeu d’exploration magnifique où vous surfez à travers des paysages vallonnés. D’autres faits saillants indépendants ont été Névaun jeu sur une fille et un loup des créateurs de Gris, et Colline des revenantsdans lequel vous êtes un chat s’entraînant pour devenir un familier de sorcière, de certains des créateurs de Night in the Woods.

La PlayStation 5 s’est vendue à 38 millions de dollars dans le monde depuis son lancement en novembre 2020, malgré des pénuries de matériel généralisées au cours de la première année de sa vie. Sony a déclaré dans un présentation investisseurs qu’il espère commencer à dépasser les ventes de sa console précédente, la PlayStation 4, d’ici la fin de 2023.