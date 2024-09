PlayStation révèle la suite de Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei, prévue pour 2025

PlayStation a terminé sa présentation State of Play de septembre avec le dévoilement officiel d’une suite à Le fantôme de Tsushima appelé Le fantôme de Yōtei.

Développé une fois de plus par Sucker Punch (infâme), le nouveau jeu d’action de samouraï suit une nouvelle guerrière « fantôme » nommée Atsu en 1603 au Japon dans la région du mont Yōtei, qui est décrite comme ayant « de vastes prairies, des toundras enneigées et des dangers inattendus ». Dans les temps modernes, cette région serait connue sous le nom de Hokkaido. Pour le contexte, le premier jeu, lancé sur PS4 en juillet 2020, suivait un samouraï nommé Jin Sakai en 1274 au Japon sur l’île titulaire de Tsushima.

Dans un article du blog PlayStationSucker Punch a souligné que Le fantôme de Yōtei « maintiendra les piliers fondamentaux établis dans Le fantôme de Tsushima:incarnez un guerrier errant dans le Japon féodal, offrant la liberté d’explorer à votre rythme et mettant en valeur la beauté du monde.

En même temps, le studio souhaitait « créer quelque chose de nouveau mais de familier », ce qui donnerait lieu à une histoire se déroulant des centaines d’années après celle de Jin Sakai. « On est loin des clans de samouraïs organisés qui vivaient à Tsushima », remarque Sucker Punch.

Bien sûr, il s’agit du premier jeu de Sucker Punch conçu directement à partir de zéro pour la PS5, après un Le fantôme de Tsushima remaster pour la console en 2021. À cette fin, Sucker Punch tease « des lignes de visée massives qui vous permettent de regarder loin à travers l’environnement, de tout nouveaux cieux avec des étoiles scintillantes et des aurores, des mouvements du vent sur l’herbe et la végétation encore plus crédibles, et d’autres améliorations que nous partagerons à l’avenir. »

Dans l’ensemble, le développeur dit s’attendre à « de nouvelles mécaniques, des améliorations de gameplay et même de nouvelles armes ». Aucun autre détail n’a été révélé, il faudra donc attendre plus d’informations dans les mois à venir.

Le fantôme de Yōtei devrait sortir sur PS5 en 2025.

Crédit photo : PlayStation