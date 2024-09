PlayStation propose un téléchargement gratuit d’un nouveau jeu brutal sur la Seconde Guerre mondiale

Si vous êtes un fan de jeux de tir militaires mais que vous cherchez à jouer à quelque chose d’un peu différent des titres grand public populaires, alors ce jeu de stratégie pourrait être votre tasse de thé.

Pendant des années, les joueurs ont été immergés dans des jeux de tir militaires tels que les franchises Call of Duty et Battlefield, mais parfois nous pourrions vouloir mélanger un peu les choses tout en restant sur un thème similaire.

Découvrez le 63 jours bande annonce ci-dessous !

Pour être honnête, quand on pense aux jeux militaires, il y a de fortes chances que l’on pense instinctivement aux franchises mentionnées ci-dessus. Cependant, bien avant l’arrivée de Call of Duty et Battlefield, nous avions des jeux de stratégie fantastiques tels que Commandos et Command & Conquer.

Donc, si vous êtes à la recherche de quelque chose d’un peu militaire à l’ancienne, vous devriez peut-être jeter un œil au titre indépendant, développé et publié par Destructive Creators, 63 jours.

« Je fais partie de la première génération née dans une Pologne libre, après 123 ans d’occupation étrangère. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale m’a privé de ma famille, de ma maison et de mon avenir », peut-on lire dans le synopsis de 63 jours.

« Nous sommes en colère, fatigués, mais unis. Nous avons hâte de faire quelque chose, de reprendre un peu le contrôle de nos vies. Mes compagnons et moi avons l’impression que nous n’avons qu’un seul choix : nous venger et reconquérir l’indépendance de notre ville et de notre nation, ou mourir en essayant. »

Si 63 jours est un jeu qui pourrait vous plaire, alors vous serez heureux d’apprendre qu’une démo jouable gratuite est disponible dès maintenant sur le PlayStation Store pour PS5 et PS4. De plus, il existe également des démos sur le Xbox Marketplace et Steam.

63 jours La sortie du jeu est actuellement prévue pour le 24 septembre. Les dates de sortie peuvent toutefois changer à tout moment, même à la dernière minute.