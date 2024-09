PlayStation pourrait annuler les précommandes du 30e anniversaire de la PS5 Pro

PlayStation pourrait annuler les précommandes de la PS5 Pro 30th Anniversary Collection. Hier, sur PlayStation Direct, les précommandes ont été mises en ligne pour la collection PS5 30e anniversaire ainsi que les précommandes pour la PS5 Pro. Et comme les fans de PlayStation s’y attendaient, ce fut un désastre. Et c’était un désastre car tout le monde essayait d’acheter la même chose. Et anticipant une demande massive pour ce produit, Sony l’a limité de manière déconcertante à seulement 12 300 unités, ce qui le rend presque impossible à acheter. Ce produit est la console PlayStation 5 Pro – 30th Anniversary Limited Edition BundIe, qui s’est vendue instantanément. Cela dit, ceux qui auront la chance de mettre la main sur la console pourraient bientôt trouver un e-mail dans leur boîte de réception avec un avis d’annulation.

Sur le Page PlayStation Redditles fans de PS5 ont commencé à faire savoir qu’ils avaient reçu des avis d’annulation. La raison pour laquelle ils reçoivent ces notifications n’est pas claire pour le moment, mais plus d’un utilisateur a signalé le problème. Un utilisateur a spécifiquement révélé avoir contacté le support PlayStation à ce sujet, mais il n’a pas reçu beaucoup d’aide. Selon l’utilisateur, le support PlayStation « n’a aucune idée de ce qui s’est passé ».

Dans l’e-mail, il est indiqué que la commande a été annulée car le mode de paiement ne fonctionne pas. Pendant ce temps, dans le compte, il cite « l’annulation de la fraude ». Cela peut indiquer que la banque a refusé le transfert après examen, soupçonnant un achat suspect, probablement en raison du coût élevé de l’achat. À cette fin, les fans de PlayStation qui passent des commandes sur PlayStation Direct voudront peut-être contacter leur banque pour anticiper ce problème potentiel.

Il est également possible que Sony ait annulé car il a plus de commandes que de stock. Cela semble absurde, mais cela arrive tout le temps aux détaillants. En d’autres termes, c’est une possibilité qui ne peut être exclue.

Malheureusement, pour le moment, il nous manque trop d’informations pour savoir ce qui se passe définitivement. Quoi qu’il en soit, certains fans de PlayStation se retrouvent avec des commandes annulées, sans aucun moyen de résoudre le problème car le produit est désormais en rupture de stock. Bien sûr, cela met en évidence le problème de ces sorties ultra-limitées, qui laissent plus de fans déçus qu’autre chose. À cette fin, on ne sait toujours pas pourquoi Sony a limité la PS5 Pro spéciale à seulement 12 300 unités. Il est possible qu’il libère davantage de stock à l’avenir, mais il n’a pas laissé entendre que tel était son plan. De plus, ce n’est généralement pas ainsi que fonctionnent ces versions ultra-limitées.

Il convient de noter que si les précommandes sont annulées, il est possible qu’une quantité très limitée de stock soit disponible à un moment donné aujourd’hui. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit et rien ne garantit que cela se produira. Pendant ce temps, même si c’est le cas, il y a de fortes chances que les scalpers dotés de robots engloutissent instantanément tout stock restant.

