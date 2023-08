PlayStation Plus augmente les prix des abonnements annuels

Sony augmente les prix des abonnements de jeu PlayStation Plus de 12 mois, le entreprise partagée dans un article de blog mercredi. À partir du 6 septembre, les tarifs augmenteront à l’échelle mondiale pour les trois niveaux de prix : Essential, Extra et Premium. L’annonce accompagne la révélation de les jeux mensuels arrivent en septembrequi comprend Saints Row et Black Desert.

Le forfait Essential passe de son prix actuel de 60 $ à 80 $, tandis que Extra passera de 100 $ à 135 $. L’augmentation la plus importante concerne le niveau Premium, qui augmente de 40 $ à 160 $ ​​pour 12 mois d’accès. En tant qu’abonnement récurrent, les frais sont facturés automatiquement tous les 12 mois, mais les clients peuvent annuler à tout moment. Les abonnés existants qui disposent d’un forfait de 12 mois ne verront pas les changements entrer en vigueur avant leur date de renouvellement, le 6 novembre ou après. La société n’a pas indiqué si le coût de ses abonnements d’un mois ou de trois mois augmenterait à l’avenir. avenir.

Sony a également annoncé un promotion de double réduction qui débutera le 30 août et offrira jusqu’à 70 % de réduction sur les jeux aux membres PlayStation Plus.