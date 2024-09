PlayStation dévoile une collection spéciale du 30e anniversaire de la PS5

Sony a dévoilé une nouvelle gamme de matériel gris inspiré de la PlayStation originale, dont deux consoles PS5.

Dans un article de blog, la société a détaillé la « Collection 30e anniversaire », qui précède le grand 30e anniversaire de la marque PlayStation en décembre. Dans le cadre de ces célébrations d’anniversaire, la société lance les produits nostalgiques suivants :

Console PlayStation 5 Pro — Pack édition limitée 30e anniversaire (comprend la console 2 To et le contrôleur assorti, ainsi qu’un boîtier de connecteur de câble à thème, quatre serre-câbles PlayStation Shapes, un autocollant PlayStation, l’une des 30 affiches PlayStation en édition limitée et un trombone PlayStation).

PlayStation 5 Digital Edition — Pack édition limitée 30e anniversaire (comprend la console 1 To, le contrôleur assorti et le support vertical, ainsi qu’un boîtier de connecteur de câble à thème, quatre serre-câbles PlayStation Shapes, un autocollant PlayStation, l’une des 30 affiches PlayStation en édition limitée et un trombone PlayStation).

PlayStation Portal Remote Player — Édition limitée 30e anniversaire (autonome).

Manette sans fil DualSense Edge — Édition limitée 30e anniversaire (autonome).

Manette sans fil DualSense — Édition limitée 30e anniversaire (autonome).

Notamment, seulement 12 300 unités du pack PS5 Pro en édition limitée seront vendues dans le monde, en clin d’œil au lancement japonais de la PlayStation originale le 3 décembre 1994.

La collection PlayStation 30e anniversaire sera lancée dans le monde entier le 21 novembre, deux semaines seulement après la PS5 Pro récemment dévoilée. Dans le billet de blog, PlayStation ne confirme pas le prix du matériel, précisant simplement que les précommandes seront proposées aux personnes résidant dans les pays desservis par « direct.playstation.com » — en d’autres termes, pas au Canada. Sinon, les précommandes pour les pays n’ayant pas accès au site Web PlayStation Direct commenceront à partir du 26 septembre chez les « détaillants participants ».

Sirop Mobile a contacté PlayStation Canada pour connaître les prix et la disponibilité au Canada et mettra à jour cet article une fois qu’une réponse aura été reçue. Étant donné que PlayStation ne vend que les consoles spéciales PS5 et PS5 Pro en lots, on ne sait pas exactement combien elles pourraient coûter. Pour le contexte, l’édition numérique standard PS5 est vendu au prix de 579,99 $ au Canada, tandis qu’il vient d’être confirmé que la PS5 Pro coûtera la somme stupéfiante de 959,99 $.

Dans d’autres nouvelles sur l’anniversaire de PlayStation, la société a récemment sorti le jeu de plateforme PS5 Robot Astrole jeu le mieux noté de 2024, qui célèbre des décennies d’histoire du jeu. Parmi les autres initiatives d’anniversaire de PlayStation, citons la sortie de bandes sonores numériques de God of War, une version gratuite de Gran Turismo 7et des week-ends multijoueurs gratuits.

Crédit photo : PlayStation

Source: PlayStation