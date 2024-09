Playoffs WNBA : Stewart joue alors que Liberty se venge des Aces lors du match revanche de la finale | WNBA

Breanna Stewart a marqué 34 points et Sabrina Ionescu en a eu 21 pour aider le New York Liberty à battre les Las Vegas Aces 87-77 dimanche lors du premier match de leur série de demi-finales.

Jonquel Jones a ajouté 13 points et 12 rebonds pour le Liberty. Le deuxième match du meilleur des cinq matchs aura lieu mardi soir à New York. Kelsey Plum a marqué 24 points et A’ja Wilson en a ajouté 21 pour les As.

Il s’agissait d’une revanche de la finale de la WNBA de la saison dernière que les Aces avaient remportée en quatre matchs, dont celui du championnat à New York. Les Liberty ont déclaré qu’ils avaient une cicatrice de cette défaite et qu’ils l’avaient utilisée comme motivation toute la saison. New York avait le meilleur bilan de la ligue et a remporté la première place des séries éliminatoires.

La saison dernière, les Aces étaient têtes de série n°1, New York a donc dû se rendre à Las Vegas pour les deux premiers matchs de la finale. Le Liberty est rentré chez lui avec un score de 0-2 et n’a pas pu retrouver son élan.

New York est sorti fort dimanche derrière Stewart et menait 28-21 après un quart-temps. Las Vegas a clôturé à 37-34 avec 4 :11 à jouer à la mi-temps avant que New York ne termine le deuxième quart-temps avec une séquence de 11-4 pour remonter 10 à la pause. Stewart, qui avait 20 points dans les 20 premières minutes, en a récolté six au cours de cette poussée. Elle a réussi huit de ses 10 tirs en première mi-temps.

Le Liberty a marqué les cinq premiers points du troisième quart-temps et l’avance est passée à 62-44 sur un panier à trois points de Stewart. Après un temps mort, les Aces ont marqué les 12 points suivants pour se rapprocher de six. Courtney Vandersloot a finalement mis fin à la sécheresse pour New York avec un lay-up qui a déclenché une course pour redonner un avantage de neuf points à la fin du troisième.

Las Vegas a traîné et n’a été mené que 75-67 jusqu’à ce que Ionescu marque un panier à trois points avec 7:34 à jouer et se tourne rapidement vers Spike Lee, qui était assis au bord du terrain et portait son maillot. Lors du deuxième match de la victoire de la série du premier tour contre Atlanta, la superfan de basket-ball a donné un high-five à la garde de Liberty qui, selon elle, avait l’impression que « New York avait été injecté dans mes veines ».

Dans l’autre match de dimanche, Marina Mabrey a marqué 20 points et Alyssa Thomas a ajouté 17 points, 10 rebonds et neuf passes décisives et le Connecticut a battu le Minnesota lors du premier match de sa série de demi-finales. DiJonai Carrington avait 13 points et DeWanna Bonner avait 10 points et 11 rebonds pour le Sun.

Napheesa Collier, qui a récolté en moyenne 40 points au premier tour des séries éliminatoires, a mené le Minnesota avec 19 points et neuf rebonds. Bridget Carleton en a marqué 17 et Kayla McBride en a ajouté 12.

Mabrey a ouvert le quatrième avec son sixième panier à trois points de la soirée, et Carrington a marqué sur un revers pour égaliser le score à 62 avec sept minutes à jouer. Bonner a frappé un corner 3 et a ajouté un lay-up de transition alors que le Sun avançait de trois.

Après que les Lynx aient été tenus sans panier pendant plus de trois minutes, le lay-up de Collier a réduit l’avance du Sun à 71-70 à 33,9 secondes de la fin.