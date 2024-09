Playoffs WNBA 2024 : comment regarder, programmer, heures de début et format d’après-saison

La saison régulière de la WNBA la plus médiatisée depuis la création de la ligue a suscité de l’enthousiasme du début à la fin, mais le véritable drame ne fait que commencer. Après une saison 2023 qui semblait être un long prélude à la finale entre les Aces et les Liberty, les playoffs 2024 promettent plus de chaos et d’intrigues dès le départ.

Voici cinq questions brûlantes pour les séries éliminatoires de 2024, en commençant par le fonctionnement de ce format et une analyse de chaque série.

Comment sont structurées les séries éliminatoires ?

Les huit meilleures équipes de la ligue, quelle que soit leur conférence, se qualifient pour les playoffs. Les confrontations du premier tour sont 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5. Il n’y a pas de reclassement entre les tours, donc le vainqueur du 1 contre 8 affronte le vainqueur du 4 contre 5, et le vainqueur du 2 contre 7 affronte le vainqueur du 3 contre 6.

Les séries éliminatoires se déroulent en trois tours, à commencer par une série de trois matchs au premier tour, au cours de laquelle l’équipe la mieux classée accueille les deux premiers matchs. Ce format a permis de simplifier les déplacements avant que la ligue ne commence à voler exclusivement sur des vols charters cette saison. La série 2-1 est en place depuis 2022, et bien que l’équipe la moins bien classée ait forcé un match 3 décisif à trois reprises dans son stade, l’équipe la mieux classée n’a jamais manqué de se qualifier. Le tour des demi-finales est une série de cinq matchs (format 2-2-1), tout comme les finales WNBA.

N° 1 New York (32-8) contre N° 8 Atlanta (15-25)

Match 1 à New York : dimanche à 13h (ET), ESPN

Match 2 à New York : mardi à 19h30 (ET) ESPN

Match 3 (si nécessaire) à Atlanta : jeudi à déterminer, ESPN2

La victoire d’Atlanta contre New York en fin de saison signifie-t-elle quelque chose ?

Les Liberty ont remporté leurs trois premiers matchs contre le Dream par un total de 44 points avant de lever le pied lors du dernier match de la saison, un match qu’Atlanta avait plus intérêt à gagner pour décrocher une place en séries éliminatoires. Cependant, les trois confrontations précédentes ont eu lieu en juin, lorsque le Dream était privé d’au moins l’un des deux joueurs suivants : Jordin Canada ou Rhyne Howard. Depuis la pause olympique, une fois qu’Atlanta a pu faire jouer son alignement préféré, composé de Canada, Howard, Allisha Gray, Naz Hillmon et Tina Charles, le Dream a un taux net de +2,2 par 100 possessions, ce qui est bien mieux que le -10 qu’ils affichaient au mois de juin.

Néanmoins, même en pleine forme, Atlanta reste à la traîne par rapport à New York. Les Liberty ont surclassé leurs adversaires de 11,7 points par 100 possessions au cours de la saison. Elles comptent sur Breanna Stewart, la MVP en titre, qui a marqué en moyenne plus de 20 points contre le Dream au cours des deux dernières années. Elles ont également une défense d’élite, tandis qu’Atlanta a le pire pourcentage de tirs de la WNBA. Un chiffre à surveiller sera le nombre de lancers francs que le Dream génère : elles ont le troisième taux de lancers francs le plus élevé de la ligue, tandis que New York a concédé le moins de lancers francs à ses adversaires.

Malheureusement pour Atlanta, leurs avantages dans ce match sont minimes. Les Liberty ont marqué le plus de points de la ligue grâce à des ballons perdus, mais si le Dream tente de transformer cette rencontre en un match sur demi-terrain, les Liberty sont également la meilleure équipe offensive de la ligue au rebond. Atlanta était la quatrième meilleure défense après la pause, mais elle doit maintenant affronter la meilleure attaque. Les Dream auraient pu assurer leur place en playoffs avec une victoire contre New York, mais ce devrait être leur dernière de la saison.

Le choix: New York en 2 matchs

N°2 Minnesota (30-10) contre N°7 Phoenix (19-21)

Match 1 à Minnesota : dimanche à 17 h (HE), ESPN

Match 2 à Minnesota : mercredi à 21h30 (HE), ESPN

Match 3 (si nécessaire) à Phoenix : vendredi à déterminer, ESPN2

Kahleah Copper peut-elle créer la magie des séries éliminatoires ?

Les Mercury ont connu l’une des plus grandes variations au cours de la première moitié de la saison, remportant des victoires contre les Liberty, les Lynx et les Aces, mais perdant également contre les Dallas Wings. La deuxième moitié n’a pas été aussi riche en rebondissements, puisque la seule victoire de Phoenix contre une équipe des playoffs a eu lieu contre Atlanta. Sans une Rebecca Allen en pleine forme, les Mercury ne sont pas aussi polyvalentes défensivement et il leur manque une autre tireuse ; elle leur manque également son expérience avec Celeste Taylor et Mikiah Herbert Harrigan qui les remplacent.

Mais concentrons-nous sur ce que possède le Mercury, c’est-à-dire Kahleah Copper, qui vient de terminer ce qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière. Copper a mené la ligue en utilisation (31,1 %), devançant de peu A’ja Wilson, et a quand même réussi un pourcentage de tirs efficace dans la moyenne de la ligue malgré ce fardeau. Elle a marqué au moins 30 points en neuf matchs, dont une sortie de 34 points avec un panier gagnant pour démarrer dans la seule victoire de Phoenix contre le Minnesota. Son tableau de tirs lors de ce match illustre ce dont le Mercury a besoin de sa part dans cette série : un volume élevé de tentatives à trois points (12 dans ce match) combiné à une pression incessante sur le panier pour compromettre la défense des Lynx. Le Minnesota encombre la peinture aussi bien que n’importe qui, mais même les Lynx sont impuissants à arrêter l’athlétisme de Copper quand elle baisse la tête.

« Je suis l’un des rares joueurs à double sens de cette ligue. » KFC a été un spectacle à suivre tout au long de la saison. Ajoutez-la à votre liste All-WNBA ! pic.twitter.com/P5HbCRPbMD — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) 17 septembre 2024

Les prouesses de Copper pourraient être discutables si Phoenix se fait détruire sur le rebond, comme cela a été le cas dernièrement, ou s’il laisse le Minnesota prendre le dessus à longue distance. Le Mercury permet le plus de tentatives à trois points de toutes les équipes, et les Lynx sont la meilleure équipe à trois points (38 %). Phoenix devra choisir entre protéger l’intérieur ou le périmètre, tandis que le Minnesota a démontré sa capacité à faire les deux. Peu importe la qualité de Copper, Napheesa Collier reste le meilleur joueur de cette série. Si Collier et son équipe jouent comme ils l’ont fait depuis la pause – le Minnesota a perdu une fois à pleine puissance depuis le match des étoiles – ils anéantiront facilement tout espoir de surprise.

Le choix:Minnesota en 2

Match 1 à Connecticut : dimanche à 15h (HE), ABC

Match 2 à Connecticut : mercredi à 19h30 (ET), ESPN

Match 3 à Indiana : vendredi à déterminer, ESPN2

L’expérience du Connecticut va-t-elle bouleverser la jeunesse de l’Indiana ?

Les Sun ont atteint cinq demi-finales consécutives de la WNBA avec pratiquement le même noyau. Toutes les joueuses de leur rotation ont participé aux playoffs de l’année dernière, tandis que seulement quatre joueuses des Fever – toutes remplaçantes – ont déjà joué en playoffs. Autrement dit, l’effectif d’Indiana a joué 19 matchs de playoffs au total – quatre joueuses individuelles du Connecticut ont dépassé ce chiffre, dont 80 apparitions en playoffs de DeWanna Bonner. Les stars des Fever apportent une riche expérience du tournoi NCAA, mais elles n’ont jamais joué sur cette scène, et il est juste de se demander si les enjeux de ce moment les affecteront.

La principale question d’un point de vue stratégique est de savoir comment le Sun défendra Caitlin Clark. Se contentera-t-il de laisser les autres le battre ou montrera-t-il à Clark plus de couverture individuelle ?

Clark a été une véritable lanceuse de flammes pendant la deuxième moitié de la saison, avec une moyenne de 23,1 points et 8,9 passes décisives tout en réussissant 37 % de ses trois points. Cependant, lors de la seule rencontre de cette période, Connecticut l’a limitée à 19 points et cinq passes décisives et a forcé sept revirements. Le Fever a quand même gagné, et la gravité de Clark a été un facteur déterminant – Aliyah Boston a réalisé huit passes décisives, plusieurs en sortie de short roll alors que deux défenseures convergeaient vers Clark, et Kelsey Mitchell et Lexie Hull ont eu de grosses soirées de score pour le Fever.

« Une goutte de pluie. Un sommet qui tombe. Je roule sans arrêt. » – Caitlin Clark pic.twitter.com/kTIDFkTzee — La fièvre de l’Indiana (@IndianaFever) 20 septembre 2024

Tout au long de la saison, les Suns ont exercé une pression défensive importante sur Clark, mais cela a été moins efficace car l’attaque d’Indiana a appris à jouer en dehors des pièges et des blitzs. Boston fait les bonnes lectures dans la voie, et le tir autour de ce partenariat pick-and-roll a été sublime. Il y a de la valeur à limiter la tête du serpent, mais il est peut-être préférable de forcer la recrue à essayer de battre Connecticut par elle-même. Je suppose que les Suns resteront agressifs avec deux joueurs sur le ballon dans le match 1, mais s’ajusteront après que les Fever aient mis cela en évidence.

Le choix:Connecticut en 3

N° 4 Las Vegas (27-13) contre N° 5 Seattle (25-15)

Match 1 à Las Vegas : dimanche à 22h (ET), ESPN

Match 2 à Las Vegas : mardi à 21h30 (ET), ESPN

Match 3 (si nécessaire) à Seattle : jeudi à déterminer, ESPN2

Quel est l’état de santé de Jewell Loyd et Ezi Magbegor ?

Magbegor a raté les trois derniers matchs de la saison en raison d’une commotion cérébrale, et Loyd a raté la même période en raison d’une blessure au genou droit. Si elles ne sont pas en forme pour le début des séries éliminatoires, Seattle est cuit. Magbegor, avec sa taille et son athlétisme, est le seul espoir du Storm de contenir Wilson. Seattle a également besoin de l’attaque de Loyd contre l’équipe la plus prolifique de la ligue (86,4 points par match).

Les confrontations entre ces équipes sont alléchantes. Deux des meilleures arrières de la ligue, Loyd et Kelsey Plum. Deux autres Olympiennes au poste de meneuses, Chelsea Gray et Skylar Diggins-Smith, qui abordent le jeu avec un style et un rythme diamétralement opposés. L’une des attaquantes les plus efficaces de l’histoire de la WNBA, Nneka Ogwumike, affronte Wilson, qui est au milieu de la meilleure saison que la ligue ait jamais connue. La spécialiste défensive Gabby Williams doit se battre pour défendre Jackie Young, et la double championne des Storm, Alysha Clark, affronte son ancienne équipe.

Seattle a remporté le premier match avant que Gray ne soit en bonne santé, puis Las Vegas a remporté les trois suivants. Cependant, le Storm n’avait pas son onze de départ de premier choix dans aucune de ces défaites, puisque Williams a rejoint l’équipe tard, et elle a été un facteur important pour Seattle lorsque ces équipes se sont affrontées en séries éliminatoires de 2022.

Bien sûr, elle est aussi la @WNBA Joueur du mois de la Conférence Ouest ! 26,1 points par match

12.0 RPG

1.4 SPG

1,9 BPG

51% de réussite au tir@_ajawilson22 // #ALLINLV pic.twitter.com/ZyCB2Onpz8 — Les As de Las Vegas (@LVAces) 20 septembre 2024

En fin de compte, il est difficile de voir le Storm marquer suffisamment pour rivaliser avec les Aces, surtout à Las Vegas. Si les Aces prennent soin du ballon et remplissent leurs cages pour protéger la raquette, comment une équipe qui a tiré à 28,8 % à trois points est-elle censée générer de l’attaque ? Une série de trois matchs signifie que Seattle n’a besoin de se mettre en forme qu’une ou deux fois, mais Las Vegas n’a pas perdu avec Wilson dans l’alignement depuis près de quatre semaines. Les champions en titre sont au sommet de leur forme au bon moment, tandis que le Storm a semblé chancelant ces derniers temps, même dans les victoires.

Le choix: Las Vegas en 2

