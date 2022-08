Playoffs WNBA 2022: comment regarder Wings vs Sun, Mystics vs Storm ce soir

Les superstars de la WNBA sont là pour jouer. Alyssa Thomas du Connecticut Sun, Candace Parker du Chicago Sky, les coéquipiers de Las Vegas A’Ja Wilson et Kelsey Plum, ainsi que Joueur AP de l’année Breanna Stewart et la légende de la WNBA Sue Bird, toutes deux du Seattle Storm, cherchent à élever leurs équipes vers de nouveaux sommets dans la bataille pour le championnat WNBA 2022.

Bien sûr, une superstar est absente des séries éliminatoires de 2022. Le centre Phoenix Mercury Brittney Griner reste emprisonné en Russie après avoir été condamné à neuf ans dans une colonie pénitentiaire pour trafic de drogue. Griner a a fait appel de sa condamnationtandis que parle d’un échange de prisonniers sont en cours.

Pendant ce temps, huit équipes de la WNBA poursuivent le voyage en trois tours vers le titre et il y a déjà eu une surprise. L’action du match 1 d’hier a vu le champion en titre Chicago Sky, qui a terminé à égalité de victoires avec les Las Vegas Aces pour le meilleur record de la ligue, perdre contre le New York Liberty. Dans l’autre match, les As ont envoyé le Mercury par 16 points.

Ce soir apporte la deuxième paire de matchs de premier tour. Arike Ogunbowale et les Dallas Wings jouent Alyssa Thomas et le Connecticut Sun à 20 h HE (17 h PT) sur ESPNUsuivi d’Elena Delle Donne et des Washington Mystics affrontant le duo phare du Seattle Storm composé de Breanna Stewart et Sue Bird à 22 h HE (19 h PT) sur ESPN2.

Photo de David Becker/NBAE via Getty Images



Ceux qui cherchent à suivre le drame auront besoin d’accéder à ABC, ESPN, ESPN 2 et ESPNU pour regarder chaque match. Nous avons décomposé tout ce que vous devez savoir pour diffuser les éliminatoires de la WNBA en direct sans câble.

À quoi ressemble le premier tour des playoffs ?

Contrairement aux saisons précédentes, toutes les équipes joueront dans un match de premier tour au meilleur des trois. Les gagnants passeront ensuite à une demi-finale au meilleur des cinq, suivie d’une finale au meilleur des cinq WNBA.

Voici le calendrier restant du premier tour, toutes les heures HE :

Calendrier des éliminatoires du premier tour de la WNBA Date et l’heure Correspondre Réseau Jeudi 18 août (20 h) Dallas Wings au Connecticut Sun – Match 1 ESPNU Jeudi 18 août (22 h) Washington Mystics à Seattle Storm – Jeu 1 ESPN2 Samedi 20 août (12 h) New York Liberty contre Chicago Sky – Match 2 (Liberty mène 1-0) ESPN Samedi 20 août (21 h) Phoenix Mercury à Las Vegas Aces – Match 2 (Aces mène 1-0) ESPN2 Dimanche 21 août (12 h) Dallas Wings au Connecticut Sun – Match 2 abc Dimanche 21 août (16 h) Washington Mystics à Seattle Storm – Jeu 2 ESPN Mardi 23 août (19 h) Chicago Sky au New York Liberty – Match 3* ESPN 2 Mardi 23 août (21 h) As de Las Vegas contre Phoenix Mercury – Jeu 3* ESPN 2 Mercredi 24 août (à déterminer) Connecticut Sun contre Dallas Wings – Match 3* À déterminer Mercredi 24 août (à déterminer) Tempête de Seattle à Washington Mystics – Jeu 3* À déterminer

*si nécessaire

Meilleures options pour le streaming sans câble

Tous les matchs des séries éliminatoires de la WNBA 2022 seront diffusés sur la famille de réseaux Disney, à savoir ABC, ESPN, ESPN 2 et ESPNU. Pour saisir chaque seconde de l’action de basket-ball, les coupeurs de cordon devront s’abonner à un service de streaming TV en direct. Voici comment ils se décomposent.

Vous pouvez assister aux séries éliminatoires de la WNBA avec un abonnement à YouTube TV. ABC, ESPN, ESPN 2 et ESPNU sont tous inclus dans le forfait, ce qui signifie que vous aurez toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque seconde de l’action. Lisez notre revue YouTube TV.

Hulu Plus Live TV est un peu plus cher que YouTube TV, mais il offre également toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder les séries éliminatoires de la WNBA. En prime, Hulu Plus Live TV est livré avec le reste du pack Disney, qui comprend un abonnement à Disney Plus, ainsi qu’à ESPN Plus. Les séries éliminatoires de la WNBA ne sont pas diffusées sur ESPN Plus, mais le service propose une tonne d’autres contenus pour les fans de sport purs et durs. Lisez notre revue Hulu Plus Live TV.

Le forfait Orange à 35 $ de Sling TV pourrait être un bon choix pour les fans occasionnels de la WNBA qui n’ont pas besoin de regarder tous les matchs. Ce plan est l’un des moyens les moins chers d’accéder à ESPN et ESPN 2. Ceux qui recherchent ESPNU devront opter pour l’ad-on Sports Extra à 11 $. Sling TV manque d’ABC, ce qui pourrait être un problème pour les fans qui espèrent assister à certains des plus grands jeux. Lisez notre critique de Sling TV.

FuboTV coûte 70 $ par mois et comprend ABC, ESPN et ESPN 2. Le forfait de base manque d’ESPNU mais vous pouvez l’ajouter pour 8 $ de plus par mois avec le forfait Fubo Extra ou payer pour le niveau de streaming Elite à 80 $ par mois qui comprend Fubo En plus. Découvrez quel les réseaux locaux que FuboTV propose ici. Lisez notre revue FuboTV.