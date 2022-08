Playoffs WNBA 2022: comment regarder le match 1 de Storm contre Aces, Sun contre Sky ce soir

Les demi-finales des éliminatoires de la WNBA 2022 commencent aujourd’hui, alors que les meilleures basketteuses de la planète se battent pour le championnat. Chelsea Gray, Kelsey Plum, A’Ja Wilson et les Las Vegas Aces affrontent la légende de la WNBA Sue Bird et le Seattle Storm pour une place dans la finale de la WNBA. Le jeu 1 commence à 16 h HE (13 h PT) sur ESPN.

Le deuxième match de la soirée comprend une revanche des demi-finalistes de l’année dernière : le Connecticut Sun et les champions en titre de la WNBA, le Chicago Sky. Brionna Jones et le soleil ont perdu contre le ciel l’année dernière et espèrent renverser le scénario en 2022. Le premier match de cette série est diffusé à 20 h HE (17 h HP) sur ESPN 2.

Ceux qui cherchent à suivre le drame auront besoin d’accéder à ABC, ESPN, ESPN 2 et ESPNU pour regarder chaque match. Nous avons décomposé tout ce que vous devez savoir pour diffuser les éliminatoires de la WNBA en direct sans câble.

Steph Chambers/Getty Images



A quoi ressemble le second tour des playoffs ?

Contrairement aux saisons précédentes, toutes les équipes ont disputé un match de premier tour au meilleur des trois. Les vainqueurs sont maintenant passés à une demi-finale au meilleur des cinq, suivie d’une finale au meilleur des cinq WNBA.

Voici le programme complet du deuxième tour, avec tous les temps dans ET:

Calendrier des éliminatoires des demi-finales de la WNBA Date et l’heure Correspondre Réseau Dimanche 28 août (16 h) Seattle Storm contre Las Vegas Aces, match 1 ESPN Dimanche 28 août (20 h) Connecticut Sun au Chicago Sky, match 1 ESPN 2 Mercredi 31 août (20 h) Connecticut Sun au Chicago Sky, match 2 ESPN 2 Mercredi 31 août (22 h) Seattle Storm contre Las Vegas Aces, match 2 ESPN 2 Dimanche 4 septembre (13 h) Chicago Sky au Connecticut Sun, match 3 ESPN 2 Dimanche 4 septembre (15 h) As de Las Vegas au Seattle Storm, match 3 abc Mardi 6 septembre (20 h)* Chicago Sky au Connecticut Sun, match 4 ESPN 2 Mardi 6 septembre (22 h)* As de Las Vegas au Seattle Storm, match 4 ESPN 2 Jeudi 8 septembre (20 h)* Connecticut Sun au Chicago Sky, match 5 ESPN 2 Jeudi 8 septembre (22 h)* Seattle Storm contre Las Vegas Aces, match 5 ESPN 2

* si nécessaire

Meilleures options pour le streaming sans câble

Les matchs restants des séries éliminatoires de la WNBA 2022 seront diffusés sur la famille de réseaux Disney, à savoir ABC, ESPN, ESPN 2. Pour saisir chaque seconde de l’action de basket-ball, les coupeurs de cordon devront s’abonner à un service de streaming TV en direct. Voici comment ils se décomposent.

Vous pouvez assister aux séries éliminatoires de la WNBA avec un abonnement à YouTube TV, notre service de streaming TV en direct préféré. ABC, ESPN et ESPN 2 sont tous inclus dans le forfait, ce qui signifie que vous aurez toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque seconde de l’action. Lisez notre revue YouTube TV.

Hulu Plus Live TV est un peu plus cher que YouTube TV, mais il offre également toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder les séries éliminatoires de la WNBA. En prime, Hulu Plus Live TV est livré avec le reste du pack Disney, qui comprend un abonnement à Disney Plus, ainsi qu’à ESPN Plus. Les séries éliminatoires de la WNBA ne sont pas diffusées sur ESPN Plus, mais le service propose une tonne d’autres contenus pour les fans de sport inconditionnels. Lisez notre revue Hulu Plus Live TV.