Playoffs USFL 2023: calendrier, photo des séries éliminatoires

Le retour à l’action de l’USFL en 2022 a entraîné une poursuite passionnante des séries éliminatoires, avec huit équipes qui se sont battues jusqu’à ce que les étalons de Birmingham soient finalement couronnés champions.

Cette saison, les matchs ont été meilleurs que jamais, et même si nous dépassons le milieu de la saison régulière, le tableau des séries éliminatoires reste très trouble – les équipes de chaque division ne sont séparées que par un seul match.

Mais nous vous couvrons pour le reste du chemin. Voici l’image mise à jour des séries éliminatoires de l’USFL pour la saison 2023, y compris le classement actuel, le calendrier restant et les classements des séries éliminatoires si la saison devait se terminer aujourd’hui. Gardez à l’esprit que les deux meilleures équipes de chaque division gagneront des places en demi-finale, les vainqueurs de ces affrontements se rencontrant dans le match de championnat.

CLASSEMENT ACTUEL

Division Nord

Étoiles de Philadelphie – 3-3 Généraux du New Jersey – 2-4 Maulers de Pittsburgh – 2-4 Panthers du Michigan – 2-4

Division Sud

Breakers de la Nouvelle-Orléans – 4-2 Joueurs de Houston – 4-2 Étalons de Birmingham — 4-2 Showboats de Memphis — 3-3

Place aux séries éliminatoires : aucune

Éliminé des séries éliminatoires : aucun

MATCHUPS PLAYOFF SI LA POSTSEASON A COMMENCÉ AUJOURD’HUI

Nord 1 contre Sud 2 : Philadelphie contre Houston (Houston gagne par vertu contre Birmingham)

Sud 1 contre Nord 2 : La Nouvelle-Orléans contre le New Jersey (La Nouvelle-Orléans est la tête de série 1 en raison des victoires sur Houston et Birmingham. Le New Jersey entre en raison des victoires sur Pittsburgh et le Michigan)

BRIS D’ÉGALITÉ DES ÉLIMINATOIRES

Si, à la fin de la saison régulière de 10 semaines, deux équipes ou plus de la même division terminent avec des records de victoires et de défaites identiques, les bris d’égalité suivants seront utilisés pour déterminer les places en séries éliminatoires :

Tête à tête Meilleur pourcentage gagné-perdu dans les matchs joués au sein de la division Force de la victoire (pourcentage total gagné-perdu d’équipes vaincues) Meilleurs points nets dans tous les jeux Meilleurs touchés nets dans tous les matchs Tirage au sort

HORAIRE RESTANT

Toutes les heures de l’Est

Semaine 7

samedi 27 mai

Birmingham à la Nouvelle-Orléans (Birmingham), 16 h (FOX)

Philadelphie à Pittsburgh (Canton), 21 h (FS1)

dimanche 28 mai

Houston à Memphis (Memphis), 14h30 (États-Unis)

Michigan à New Jersey (Canton), 17h30 (FS1)

Semaine 8

samedi 3 juin

Houston à Pittsburgh (Canton), 12h (USA)

Philadelphie à Birmingham (Birmingham), 15 h (NBC)

dimanche 4 juin

Memphis au New Jersey (Canton), 13 h (FOX)

Michigan à la Nouvelle-Orléans (Birmingham), 16 h (FOX)

Semaine 9

samedi 10 juin

Michigan à Pittsburgh (Canton), 12 h (FOX)

La Nouvelle-Orléans à Memphis (Memphis), 15 h (NBC)

dimanche 11 juin

Birmingham à Houston (Memphis), 14 h (NBC)

Philadelphie au New Jersey (Canton), 19 h (FOX)

Semaine 10

samedi 17 juin

Pittsburgh au New Jersey (Canton), 13h (USA)

Birmingham à Memphis (Memphis), 16 h (FOX)

dimanche 18 juin

La Nouvelle-Orléans à Houston (Memphis), 16 h (FS1)

Philadelphie au Michigan (Detroit), 19 h (FOX)

Demi-finales des séries éliminatoires

samedi 24 juin

Demi-finale 1 (à déterminer), 20 h (NBC)

dimanche 25 juin

Demi-finale 2 (à déterminer), 19 h (FOX)

Match de championnat

samedi 1er juillet

Vainqueur de la demi-finale 1 contre Vainqueur de la demi-finale 2 (Canton), 20 h (NBC)