Playoffs NFL: les Seahawks sont sur le terrain après que les Lions aient étourdi les Packers

La semaine 18 de la NFL a gardé son meilleur drame pour le dernier match du week-end.

Les Lions de Detroit – éliminés des séries éliminatoires plus tôt dimanche lorsque les Seahawks ont battu les Rams – ont dépassé leur déception et ont joué le rôle de spoiler, se ralliant pour battre Green Bay 20-16 dimanche soir. La victoire a privé le quart-arrière Aaron Rodgers et les Packers d’une place en séries éliminatoires.

Au lieu de Green Bay, ce sont les Seahawks qui seront la tête de série n ° 7 de la NFC. Ils voyageront pour affronter leur rival de division, San Francisco, lors de la ronde des jokers du week-end prochain.

Le reste du programme du week-end prochain est également défini: dans l’AFC, ce seront les Dolphins de Miami contre les Bills de Buffalo, les Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati et les Chargers de Los Angeles contre les Jaguars de Jacksonville. Dans le NFC, les Vikings du Minnesota accueilleront les Giants de New York et les Bucs de Tampa Bay, dirigés par Tom Brady, accueilleront les Cowboys de Dallas.

La victoire bouleversée des Lions a couronné un week-end qui a vu les Dolphins revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Les surprenants Jaguars reviennent également en séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement depuis 2007.

Sept des 14 équipes qualifiées pour les séries éliminatoires n’ont pas été sur le terrain la saison dernière, notamment les Seahawks, les Ravens, les Jaguars, les Chargers, les Dolphins, les Vikings et les Giants.

Parmi ceux qui sont rentrés chez eux: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et l’entraîneur six fois vainqueur du Super Bowl Bill Belichick, éliminés après une défaite contre les Bills.

Les Lions n’avaient pas grand-chose à jouer contre les Packers à part la fierté, mais c’était suffisant. Ils ont été éliminés des séries éliminatoires lorsque Jason Myers de Seattle a lancé un panier de 32 verges pour battre les Rams de Los Angeles 19-16 en prolongation.

La tête de série n ° 1 au classement général de l’AFC a été remportée par Kansas City avec sa victoire 31-13 contre Las Vegas samedi. La première place de la NFC a été prise par Philadelphie, qui a battu les Giants de New York 22-16 dimanche.

La tranche AFC pourrait encore être affectée par l’annulation du match Bills-Bengals après la blessure de Hamlin. Les Bengals ont évité un tirage au sort pour le terrain après avoir battu les Ravens 27-16, mais il pourrait toujours y avoir un match de championnat AFC sur terrain neutre si les Bills s’alignaient contre les Chiefs.

Voici un aperçu de quelques autres développements à l’approche des séries éliminatoires:

QU’EST-CE QUE LE CALENDRIER DES WILD-CARD ?

SAMEDI

Seahawks de Seattle contre les 49ers de San Francisco, 16 h 30 HE, FOX

Los Angeles Chargers contre Jacksonville Jaguars, 20 h 15 HE, NBC

DIMANCHE

Miami Dolphins à Buffalo Bills, 13 h HE, CBS

Giants de New York contre Vikings du Minnesota, 16 h 30 HE, FOX

Ravens de Baltimore contre Bengals de Cincinnati, 20 h 15 HE, NBC

LUNDI

Dallas Cowboys à Tampa Bay Buccaneers, 20 h 15 HE, ESPN / ABC

QUEL EST LE FORMAT POUR LES PLAYOFFS ?

Il s’agit de la troisième année consécutive du format actuel des séries éliminatoires de la NFL, qui comprend les sept meilleures équipes de l’AFC et de la NFC.

Les quatre vainqueurs de division des deux conférences obtiennent automatiquement les quatre premières têtes de série, quel que soit leur record, puis les trois meilleures équipes avec le meilleur record qui n’ont pas remporté leur division sont les sélections génériques. C’est pourquoi il est assez courant qu’une sélection de jokers ait un meilleur bilan – mais un classement en séries éliminatoires pire – qu’une équipe qui a terminé en tant que vainqueur de division.

L’équipe tête de série n ° 1 de chaque conférence obtient un laissez-passer pour le deuxième tour – c’est-à-dire les Chiefs et les Eagles – tandis que le n ° 2 accueille le n ° 7, le n ° 3 accueille le n ° 6 et le n ° 4 accueille le n ° 5 pendant sauvage -week-end carte.

La NFL a une politique de réensemencement après chaque tour éliminatoire. Cela signifie que quelle que soit la façon dont le support a commencé, l’équipe la moins bien classée se rendra toujours à l’équipe la mieux classée.

Il y a quatre tours pour les séries éliminatoires : le tour des jokers aura lieu le week-end prochain, le tour divisionnaire aura lieu les 21 et 22 janvier, les matchs de championnat de la conférence auront lieu le 29 janvier et le Super Bowl est prévu le 12 février à Glendale. , Arizona.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AVEC L’ANNULATION DES BILLS-BENGALS ?

Ce fut une semaine mouvementée pour les joueurs et les fans, qui ont regardé avec horreur lundi soir alors que la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, s’est effondrée sur le terrain et a dû subir une RCR avant de quitter le terrain dans une ambulance. Quelques jours plus tard, ces mêmes joueurs et fans ont regardé avec joie le rétablissement de Hamlin.

Cela a permis de se concentrer beaucoup plus facilement sur la semaine 18 et maintenant sur les séries éliminatoires.

Le match Bills-Bengals a eu des implications majeures en séries éliminatoires dans l’AFC, de sorte que l’annulation du match en raison de la blessure de Hamlin pourrait forcer certains changements en fonction des résultats des séries éliminatoires.

Le match de championnat de l’AFC se jouera sur un site neutre si les chefs et les projets de loi atteignent ce point.

La victoire 35-23 de Buffalo contre la Nouvelle-Angleterre dimanche, associée à la victoire 31-13 de Kansas City à Las Vegas samedi, signifie que les chefs de tête de série n ° 1 (14-3) ne peuvent pas accueillir le match pour le titre de la conférence contre les Bills (13-3 ) parce que les équipes ont disputé un nombre inégal de matchs.

Les propriétaires de la NFL ont approuvé vendredi une résolution qui implémentait de nouvelles règles pour cette post-saison en réponse à l’annulation du match Bills-Bengals.

QUE S’EST-IL PASSÉ D’AUTRE CE WEEK-END ?

Dans un drame éliminatoire assez simple, les Jaguars ont battu les Titans du Tennessee 20-16 samedi soir pour remporter l’AFC Sud pour la première fois en cinq saisons. Les Titans avaient besoin d’une victoire pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les Dolphins et le quart-arrière de troisième corde Skylar Thompson ont dépassé les Jets 11-6, mettant fin à une séquence de cinq défaites consécutives. Miami a ensuite dû attendre quelques minutes que Buffalo termine la Nouvelle-Angleterre pour officialiser l’apparition des Dolphins en séries éliminatoires.

“We’re In” a été affiché sur le tableau vidéo du Hard Rock Stadium.

Les Steelers de Pittsburgh ont presque trouvé un moyen de se faufiler dans les séries éliminatoires, mais n’ont pas pu y arriver. Ils ont fait leur part en battant les Browns 28-14 mais avaient besoin que les Patriots et les Dolphins perdent.

Les Patriotes ont accepté. Les dauphins ne l’ont pas fait.

L’écrivain AP Pro Football Rob Maaddi et l’écrivain sportif AP Alanis Thames ont contribué à ce rapport.

