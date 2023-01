Playoffs NFL: les Cowboys battent les Bucs, la ronde de division attend

Un week-end scintillant de joker dans les séries éliminatoires de la NFL s’est terminé par une sieste.

Les Cowboys de Dallas ont remporté une victoire 31-14 contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lundi soir. La première victoire des Cowboys en séries éliminatoires sur route en 30 ans était en grande partie dépourvue de drame après un week-end rempli de matchs serrés et de retours incroyables.

Place maintenant à la ronde divisionnaire, qui commence samedi. Dans l’AFC, les Chiefs accueilleront les Jaguars tandis que les Bills accueilleront les Bengals. Dans le NFC, les Cowboys se déplacent vers les 49ers tandis que les Giants prennent la route contre les Eagles.

En conclusion du week-end de joker lundi soir, le quart-arrière de Dallas Dak Prescott a complété 25 des 33 passes pour 305 verges et a joué au ballon sans chiffre d’affaires pour la première fois en huit matchs alors que les Cowboys dominaient les Bucs apathiques dans ce qui pourrait s’avérer être celui de Brady. dernier match dans un uniforme de Tampa Bay.

L’éruption était une valeur aberrante après un week-end où aucune piste n’était en sécurité.

Les Bills ont perdu un avantage de 17 points avant de récupérer pour battre les Dolphins dimanche. Cette échappée étroite est survenue moins de 24 heures après que les Jaguars aient surmonté un déficit de 27 points dans l’un des rallyes les plus étonnants de l’histoire des séries éliminatoires.

Un programme chargé dimanche a vu les Bills s’échapper avec leur victoire 34-31 sur les Dolphins, les Giants ont survécu aux Vikings du Minnesota 31-24 et les Bengals s’accrochent pour battre les Ravens de Baltimore 24-17.

Les trois matchs de dimanche se sont joués dans les dernières minutes. Dans le dernier verre, Sam Hubbard a renvoyé le échappé du quart-arrière de Baltimore Tyler Huntley sur 98 verges pour un touché décisif au quatrième quart, une tournure des événements étonnante après que les Ravens étaient sur le point de prendre les devants.

Huntley a tenté de dépasser le sommet de la ligne pour le score de feu vert. Mais il a été levé par Germaine Pratt et déshabillé par Logan Wilson.

Le ballon est allé directement à Hubbard au 2, et l’ailier défensif a décollé sur le terrain pour le plus long retour d’échappé pour un touché dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. C’était aussi le plus long TD de feu vert au quatrième quart des séries éliminatoires.

Lors du match d’ouverture de dimanche, le quart-arrière des Bills Josh Allen a ignoré une sortie de trois revirements en lançant deux passes de touché à 3:11 d’intervalle au troisième quart. Il a terminé 23 sur 39 pour 352 verges et trois touchés, mais a également lancé deux interceptions et perdu un échappé.

Le quart-arrière des Giants, Daniel Jones, est devenu l’une des stars du week-end wild-card en menant New York, sixième tête de série, à sa victoire sur la route contre le Minnesota, n ° 3. Jones – lors de son premier match éliminatoire – a lancé pour 301 verges et deux touchés et a couru pour 78 verges dans une performance globale stellaire. Saquon Barkley s’est précipité pour deux scores, dont le bris d’égalité au milieu du quatrième quart.

Samedi, la recrue Brock Purdy et San Francisco ont battu les Seahawks de Seattle 41-23, tandis que Jacksonville a couronné son retour en battant les Chargers de Los Angeles 31-30.

Les têtes de série n ° 1 de l’AFC et de la NFC – les Chiefs et les Eagles – ont toutes deux obtenu un laissez-passer pendant le week-end des jokers.

Voici quelques autres choses à savoir pendant les séries éliminatoires:

QUEL EST LE CALENDRIER A VENIR ?

SAMEDI

Jacksonville Jaguars à Kansas City Chiefs, 16 h 30 HNE, NBC/Peacock/Universo

Giants de New York contre Philadelphia Eagles, 20 h 15 HNE, Fox/Fox Deportes

DIMANCHE

Bengals de Cincinnati à Buffalo Bills, 15 h HNE, CBS/Paramount+

Dallas Cowboys à San Francisco 49ers, 18 h 30 HNE, Fox, Fox Deportes

QUEL EST LE FORMAT POUR LES PLAYOFFS ?

Il s’agit de la troisième année consécutive du format actuel des séries éliminatoires, qui comprend les sept meilleures équipes de l’AFC et de la NFC.

Les quatre vainqueurs de division des deux conférences obtiennent automatiquement les quatre premières têtes de série, quel que soit leur record, puis les trois meilleures équipes avec le meilleur record qui n’ont pas remporté leur division sont les sélections génériques. C’est pourquoi il est assez courant qu’une sélection de jokers ait un meilleur bilan – mais un classement en séries éliminatoires pire – qu’une équipe qui a terminé en tant que vainqueur de division.

L’équipe tête de série n ° 1 de chaque conférence obtient un laissez-passer pour le deuxième tour – c’est-à-dire les Chiefs et les Eagles – tandis que le n ° 2 accueille le n ° 7, le n ° 3 accueille le n ° 6 et le n ° 4 accueille le n ° 5 pendant le week-end joker.

La NFL réorganise les équipes après chaque ronde éliminatoire. Cela signifie que peu importe comment la tranche a commencé, l’équipe la moins bien classée se rend toujours à l’équipe la mieux classée.

Il y a quatre tours pour les séries éliminatoires : le tour des jokers vient de se terminer, le tour divisionnaire aura lieu le week-end prochain, les matchs de championnat de la conférence auront lieu le 29 janvier et le Super Bowl est prévu le 12 février à Glendale, en Arizona.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AVEC L’ANNULATION DE BILLS-BENGALS ?

Les joueurs et les fans ont regardé avec horreur le 2 janvier alors que la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, s’est effondrée sur le terrain de Cincinnati lorsque son cœur s’est arrêté et qu’il a reçu une RCR avant de quitter le terrain dans une ambulance. Au cours de la semaine suivante, ces mêmes joueurs et fans ont réagi avec joie à l’annonce du rétablissement de Hamlin.

Une nouvelle encore meilleure est arrivée samedi : Hamlin a rendu visite à ses coéquipiers dans l’établissement des Bills pour la première fois depuis sa sortie d’un hôpital de Buffalo.

L’annulation du match Bills-Bengals en raison de la blessure de Hamlin pourrait entraîner un grand changement dans le format des séries éliminatoires de l’AFC.

Le match de championnat de l’AFC se jouerait sur un site neutre si les Chiefs et les Bills atteignaient ce point en vertu d’un ajustement des règles approuvé par les propriétaires de la NFL. C’est parce que Buffalo (13-3) a joué un match de moins que Kansas City (14-3) et a raté une chance de gagner la tête de série. Les Bills ont battu les Chiefs 24-20 le 16 octobre et auraient tenu le bris d’égalité si les équipes avaient terminé avec le même record. Buffalo a perdu 42-36 à Kansas City lors d’un classique de division la saison dernière.

Les Chiefs accueilleraient le match pour le titre de l’AFC contre n’importe quelle autre équipe, y compris les Bengals, troisième tête de série (12-4).

