Playoffs NFL: affrontements clés dans le match de championnat NFC 49ers-Eagles

Le match de championnat NFC présente deux des meilleures listes de la NFL. Les deux équipes ont réussi à construire autour des tranchées, produisant des lignes d’élite des deux côtés du ballon. Ils ont également chacun des assortiments talentueux de joueurs de talent qui correspondent parfaitement au schéma.

Alors qui sort vainqueur ?

Voici ce à quoi je porterai une attention particulière lorsque chaque équipe aura le ballon :

Quand les Eagles ont le ballon

Arrêter l’attaque de l’option de course diversifiée des Eagles est la priorité n ° 1 pour tout adversaire qui les affronte, mais les adversaires ont rarement réussi à le faire. Philadelphie se classe au premier rang pour le taux de réussite à la course.

Il y a trois éléments que les 49ers doivent défendre contre l’attaque optionnelle des Eagles. Les deux premiers sont évidemment le transfert du porteur de ballon et le quart-arrière. Lorsque le porteur de ballon a le ballon, les Eagles ont généralement appelé un concept de zone intérieure ou un balayage central. La plupart du temps, c’est à l’intérieur de la zone, d’où le nom : zone read. Lors des lectures de zone, le tacle défensif à l’arrière sera généralement doublé et la fin ne sera pas bloquée.

2021 Semaine 2, 6:07 restant au premier trimestre, premier et 10

Dans ce clip de la saison dernière, les Eagles ont fait lire leur zone avec une extrémité serrée attachée à l’arrière. Nick Bosa était aligné sur le côté sur lequel le porteur de ballon était décalé, il n’a donc pas été bloqué parce qu’il était l’homme de lecture. La double équipe clé se produit sur le tacle défensif du côté porteur de ballon. Kentavius ​​Street, qui n’est plus avec les 49ers, était le plaqueur défensif au point d’attaque.

Street a été expulsé du ballon, ce qui a créé plus d’espace pour que Bosa doive couvrir. Ici, il utilise une technique de «surf» – un nom approprié pour son positionnement alors qu’il reste carré puis serre la voie de réduction pour le porteur de ballon. Cependant, plus la voie de réduction est grande, plus Bosa doit couvrir d’espace.

Dans le match du championnat NFC, que ce soit Arik Armstead, Javon Kinlaw ou Kevin Givens jouant le tacle défensif pour les 49ers, il est impératif qu’ils ne soient pas repoussés par la puissante ligne offensive des Eagles. Ils doivent pénétrer pour fermer l’espace que l’homme lu doit couvrir. Les ailiers défensifs ont différentes techniques qu’ils pourraient jouer à l’arrière selon le schéma, mais quel que soit le schéma appelé, ils doivent rester disciplinés et jouer leur mission. Les 49ers sont habitués à sortir du ballon et à pénétrer vers le haut du terrain, mais dans ce jeu, leurs extrémités doivent jouer avec contrôle, ce qui les ralentira lors des descentes.

Le troisième élément du jeu de course des Eagles que les 49ers doivent défendre peut varier. Les Eagles ont de nombreuses balises et appels différents dans leur livre de jeu qu’ils peuvent ajouter à leur option d’attaque, ce qui en fait encore plus un casse-tête à défendre.

2022 Semaine 6, 3:48 restants au premier quart, quatrième et 3

Plus tôt cette saison, contre les Cowboys, qui ont un schéma défensif similaire à celui des 49ers, les Eagles ont joué leur option avec AJ Brown courant dans les appartements et DeVonta Smith créant un frottement à l’arrière.

Il semble que Hurts ou les entraîneurs aient prédéterminé un maintien et un lancer QB parce qu’ils savaient qu’ils faisaient face à une couverture masculine. Alors que Hurts gardait le ballon, Parsons a fait du bon travail en jouant à la fois le plongeon et le donjon. Le demi de coin Trevon Diggs avait Brown dans la couverture masculine et l’a suivi à travers la formation. Smith a parcouru une route verticale mais avait les yeux rivés sur Diggs pour s’assurer qu’il chronométrait une collision.

Smith avait les épaules sur le terrain mais a rencontré Diggs, ne laissant personne sur Brown. Hurts ne pouvait pas sortir de Parsons mais avait suffisamment d’espace pour lancer à Brown.

Sur des concepts comme celui-ci, les arrières défensifs des 49ers doivent communiquer et se préparer à changer.

Les 49ers étaient quatrièmes en pourcentage de couverture de zone en saison régulière et ils poursuivront probablement cette tendance contre les Eagles pour s’assurer qu’ils ont autant d’yeux que possible sur Hurts. Mais les Eagles ont des ajustements qu’ils peuvent apporter à leur schéma d’options lorsqu’ils font face à une zone.

Match éliminatoire divisionnaire 2023, 9:13 restant au troisième quart, troisième et 3

Sur ce jeu, contre les Giants en ronde divisionnaire, les Eagles étaient en 12 personnels (un arrière, deux bouts serrés, deux receveurs). Ils avaient un bout serré attaché à la ligne à l’arrière du jeu et l’autre bout serré, Dallas Goedert, dans une position de «renifleur», similaire à la façon dont Brown était aligné dans l’exemple précédent de cet article.

Les Giants semblaient être dans une zone de couverture 2, de sorte que les coins ont des responsabilités de soutien à l’extérieur. Au lieu de courir un itinéraire, Smith a craqué le secondeur, qui était responsable de Hurts, tandis que Goedert s’est arrêté et a bloqué le coin sur Smith.

Ce n’est techniquement pas une triple option, mais les bloqueurs supplémentaires à l’arrière ajoutent un troisième élément dont la défense doit tenir compte. Nickel Jimmie Ward et la sécurité Talanoa Hufanga seront les principaux défenseurs des machines à sous des 49ers et devront affronter ces blocs avec physique. Coins extérieurs Charvarius Ward et Deommodore Lenoir n’hésitent pas à entrer en contact, et ils devront également prendre la fuite avec autorité contre cette attaque optionnelle.

Dans l’ensemble, les 49ers sont bien construits sur le périmètre pour gérer les différentes variations du troisième élément du jeu de course des Eagles. La variable clé sera la capacité des plaqués défensifs des 49ers à résister à la meilleure ligne offensive du football.

Un outil commun que les 49ers pourraient utiliser contre la lecture de zone tout en gardant leurs ailes défensives jouant de manière agressive est l’échange de grattage.

Semaine 11 de 2022, 5:54 restant au troisième quart-temps, troisième-et-2

Les Colts ont utilisé le scrape exchange contre les Eagles lors de la semaine 11. Un scrape exchange est un échange de responsabilités. L’ailier défensif s’est écrasé à l’intérieur sur le porteur de ballon, ce qui devrait inciter le quart-arrière à garder le ballon, tandis que le secondeur du côté du porteur de ballon se courbe à l’extérieur pour récupérer le quart-arrière.

Ici, Hurts n’a pas lu correctement le jeu et a remis le ballon au porteur de ballon, qui a été plaqué dans le champ arrière pour une défaite. S’il gardait le ballon, le secondeur extérieur l’attendait à l’extérieur. Un avantage supplémentaire de l’échange de gratte est que le chemin du secondeur rend difficile son blocage.

Bien sûr, l’échange de grattage n’est qu’un des nombreux outils dont une défense devrait disposer pour arrêter l’option. Les Eagles auront également des réponses à cela, mais c’est une stratégie efficace pour les 49ers en raison de la vitesse de leurs extrémités et de leurs secondeurs.

Hurts a déclaré qu’il n’était toujours pas guéri à 100% de la blessure à l’épaule qu’il avait subie lors de la semaine 15. Contre les Giants, il a couru le ballon neuf fois sur 34 mètres, mais il semblait faire un effort concerté pour éviter le contact. Utiliser des stratégies comme l’échange de grattage le forcera à garder le ballon, et contre les 49ers, il aura moins de temps et d’espace pour éviter le contact.

Jalen Hurts sur ce qu’il ressent: “Je me suis senti mieux, mais ça n’a pas vraiment d’importance. Je dois le faire.” – Zach Berman (@ZBerm) 25 janvier 2023

Contre le schéma de zones lourdes des 49ers, les Eagles appelleront probablement une forte dose d’options de course / passe. Ces jeux mettront l’accent sur la défense des 49ers tout en gardant Hurts hors de danger.

Match éliminatoire divisionnaire 2023, 8:36 restant au troisième quart, premier et 10

Ici, le schéma de course des Giants est un balayage pin-and-pull avec le centre All-Pro Jason Kelce tirant et menant pour le porteur de ballon. À l’arrière, Goedert contourne l’ailier défensif comme il le ferait sur une lecture de zone mais court une inclinaison au milieu du terrain. Le secondeur arrière n’est pas bloqué pour que Hurts puisse le lire. S’il poursuit la course, alors Hurts tire le ballon et le lance à Goedert. S’il est passif et s’assoit pour défendre la passe, Hurts remet le ballon.

Plus tôt dans le match, le secondeur arrière s’est assis, alors Hurts a remis le ballon. Cette fois, le secondeur a poursuivi, alors Hurts a jeté à un Goedert grand ouvert.

Les Eagles ont un ensemble diversifié de RPO qu’ils appelleront contre les 49ers pour attaquer différentes zones du terrain. La vitesse des 49ers au secondeur réduira certaines de ces fenêtres, et cela aide lorsque la ligne défensive met la main contre les RPO.

Le moyen le plus simple de défendre les RPO est de jouer une couverture serrée, mais les Eagles ont trois joueurs qui peuvent le battre à Smith, Brown et Goedert. Les 49ers ont l’athlétisme pour correspondre à Goedert à l’intérieur, et Ward peut rivaliser avec Brown ou Smith, mais cela laisse l’autre receveur à quelqu’un d’autre. Lenoir a été excellent en séries éliminatoires, mais Smith est meilleur que Michael Gallup et les deuxième et troisième options des Cowboys. Encore une fois, les 49ers devraient être en zone de couverture pendant la majeure partie du match, mais dans les rares cas où ils jouent contre l’homme, ils doivent être prêts pour la balle profonde, qui est l’une des forces de Hurts.

Arrêter l’attaque optionnelle des Eagles sera la principale priorité des 49ers, et s’ils le font, ils peuvent tester Hurts dans de véritables situations de recul (pas d’action de jeu sur les écrans). Son EPA par recul sur les troisièmes essais avec 8 verges ou plus à parcourir dans ces situations se classe 17e. De plus, la ruée vers la passe des 49ers devrait avoir un avantage, en particulier avec Bosa contre le plaqueur gauche Jordan Mailata. J’ai demandé à un expert de la ligne offensive et défensive Brandon Thorn à partir de Guerre de tranchées comment il a vu le match.

“En surface, un décalage majeur”, a déclaré Thorn. “Mailata peut s’ancrer contre son pouvoir lorsqu’il va tout droit vers le taureau, mais c’est rare. Le décollage de Bosa et sa capacité à le stresser jusqu’au coin lui ouvriront les hanches, et lorsqu’il convertira la vitesse en puissance, il pourra traverser Mailata. Sans parler de les ciseaux latéraux et la capacité de croiser son visage. Je vois juste beaucoup de façons dont Bosa peut le battre.

Mais amener les Eagles dans de véritables situations de recul a été un défi pour les adversaires toute la saison. Leur attaque en cours d’exécution est tout aussi bien construite que celle des 49ers, mais sous une forme optionnelle de football. La ligne offensive de Philadelphie est la meilleure ligne de blocage de course de la ligue, et le schéma des Eagles est adapté aux forces de Hurts. Ils peuvent également entrer dans des sets avec plusieurs bouts serrés, que les 49ers ont du mal à défendre. Contre deux et trois sets serrés, les 49ers chutent au 13e rang en EPA défensif par snap et au 12e en taux de réussite défensif au sol.

Quand les 49ers ont le ballon

Depuis l’intégration du plaqueur défensif Linval Joseph dans la rotation de la semaine 11, la défense contre la course des Eagles s’est considérablement améliorée. Comme L’Athlétisme Bo Wulf écrit dans notre table ronde des écrivains battus en avant-première du match, les Eagles sont statistiquement passés de la pire défense contre la course de la NFL à une unité parmi les trois premières contre la course.

Bien que les Eagles aient renforcé l’intérieur de leur front avec l’ajout de Joseph et Ndamukong Suh et le retour du choix de premier tour Jordan Davis, les 49ers pourraient trouver le succès avec leur jeu de course en zone extérieure. Le troisième pire match des Eagles en termes de taux de réussite rapide depuis la semaine 11 est venu contre les Packers, qui exécutent un programme similaire aux 49ers.

2022 Semaine 12, 14h38 restant au deuxième quart-temps, deuxième et 5

Les Eagles sont une équipe avant impaire de base à deux écarts (trois joueurs de ligne défensive), mais ils se retrouvent également sur des fronts pairs. Leur philosophie est de forcer le ballon à l’extérieur pour une aide secondaire. Ici, les Eagles sont alignés dans leur front «penny», qui est un front 5-1 (trois joueurs de ligne défensive, deux secondeurs extérieurs, un secondeur intérieur). Les Packers étaient en 12 personnes (un arrière, deux bouts serrés, deux receveurs) et ont couru «Zorro», qui est une variante de la zone extérieure avec les deux bouts serrés doublant le défenseur de pointe. Zorro est le jeu de course du pain et du beurre des 49ers.

Alors que le ballon arrivait au bord, les joueurs de ligne intérieurs luttaient pour combler les écarts alors que le système de blocage de la zone extérieure se développait, ouvrant une voie de réduction pour le coureur.

Bien que les Eagles aient beaucoup de boeuf à l’intérieur, les forcer à courir horizontalement pourrait tester l’intégrité de leur défense contre la course. Les Eagles pourraient devoir essayer de jouer des fronts 6-1 pour s’assurer que leur ligne défensive ne soit pas trop étirée.

Le jeu d’action des 49ers à partir de ces concepts de course extérieure peut créer d’énormes trous dans les défenses de zone, et les Eagles ont joué le 12e pourcentage le plus élevé de couverture de zone pendant la saison régulière. Mais ils ont deux bons corners dans James Bradberry et Darius Slay, il y a donc une chance que les Eagles jouent plus de couverture masculine et osent la recrue Brock Purdy pour les battre en profondeur. C’est un petit échantillon, mais sur les troisièmes essais avec 8 verges ou plus à parcourir, l’EPA de Purdy par véritable recul (pas d’action de jeu ni d’écrans) se classe 16e.

(Illustration : Eamonn Dalton / L’athlétisme;

photos : Michael Owens, Mitchell Leff / Getty Images)