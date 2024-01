Playoffs NFL 2024 : horaires des championnats AFC et NFC, cotes, télévision, streaming, pronostics pour les finales de conférence

Juste comme ça, le séries éliminatoires de la NFL Il ne reste plus que quatre équipes. super Bowl LVIII approche à grands pas, prévu pour une diffusion le 11 février sur CBS, Nickelodeon et Paramount+et il ne reste que les championnats de conférence avant l’ultime confrontation.

Maintenant que l’action de ce week-end est officiellement inscrite dans les livres, les 49ers ayant survécu aux Packers, les Ravens dépassant les Texans, les Chiefs et les Lions. En gagnant dimanche, il est temps de se tourner vers les matchs des championnats AFC et NFC, qui détermineront le match du Super Bowl de cette année. Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur la façon de vous connecter, ainsi que les premières cotes, les notes clés et les pronostics de jeu :

Championnat AFC

Chefs chez Ravens

Date: Dimanche 28 janvier | Temps: 15 h HE

LA TÉLÉ: CBS | Flux: Paramount+

Cotes d’ouverture : Corbeaux -3,5

Le match : Appelez cela une confrontation entre poids lourds. Les Ravens en sont à leur 11e participation aux séries éliminatoires en 16 ans sous la direction de l’entraîneur John Harbaugh, fraîchement sortis d’une croisière vers la tête de série de l’AFC et la deuxième candidature de MVP du quart-arrière Lamar Jackson en quatre saisons. Les Chiefs, quant à eux, se sont qualifiés pour leur sixième match consécutif pour le titre de conférence, visant une quatrième candidature au Super Bowl en six ans.

Le talent: Baltimore est aussi complet que possible, avec Lamar Jackson ajoutant une efficacité de passe améliorée à un jeu de course déjà électrique sous le centre. Ses armes sont sournoises et rapides, mais son soutien défensif est plus impressionnant, grâce à une unité dirigée par Roquan Smith qui a cédé le moins de points de toutes les équipes en 2023. Les Chiefs ont toujours le QB le plus efficace du jeu, Patrick Mahomes, aux côtés du physique duo composé du porteur de ballon Isiah Pacheco et de la soupape de sécurité Travis Kelce. De plus, ils ont l’une de leurs meilleures défenses de l’ère Andy Reid, avec Chris Jones, L’Jarius Sneed et Justin Reid en tête d’affiche de l’unité avare.

Le voyage: Les Ravens sont allés 13-4 pour remporter l’AFC Nord – et la tête de série n°1 de l’AFC – pour la première fois depuis 2019, puis ont battu les émergents Texans, 34-10, lors de la ronde de division. Les Chiefs ont terminé 11-6, leur pire note en six ans, mais ont dépassé les Dolphins, 26-7, lors de la ronde des wild-cards avant de survivre aux Bills, 27-24, lors du tout premier match éliminatoire sur route de Mahomes.

Prédiction précoce : De nombreux fans se tourneront vers Baltimore juste pour voir quelqu’un d’autre que les Chiefs se battre pour le trophée Lombardi, et la défense des Ravens a certainement les outils nécessaires pour garder les choses serrées. Mais même avec Lamar Jackson, Baltimore était inégal avec le ballon pour ouvrir son match contre Houston, et le « D » de KC sous Steve Spagnuolo a été bien plus avare. Le jeu de Jackson rivalise avec celui de Mahomes, mais comme Tom Brady à son apogée, le n°15 ne peut pas être radié. Prendre: Chefs 24, Corbeaux 20

Championnat NFC

Lions aux 49ers

Date: Dimanche 28 janvier | Temps: 18 h 30 HE

LA TÉLÉ: Renard | Flux: fubo

Cotes d’ouverture : 49ers -7

Le match : C’est le meilleur contre l’opprimé, du moins historiquement parlant. Les 49ers ont été une puissance de la NFC sous la direction de Kyle Shanahan, se qualifiant pour leur quatrième match pour le titre de conférence au cours des cinq dernières années. Les Lions, quant à eux, participent à leur première série de séries éliminatoires multi-matchs depuis 1991, cherchant également à participer pour la première fois au Super Bowl.

Le talent: Les 49ers et les Lions ont été bien équilibrés en 2023, entrant en séries éliminatoires avec le de la NFL Infractions classées n°2 et n°3, respectivement. San Francisco compte deux candidats MVP : le quart-arrière de deuxième année Brock Purdy et le porteur de ballon vedette Christian McCaffrey, tout en bénéficiant également d’une défense d’étoiles opportuniste dirigée par les All-Pros Fred Warner et Charvarius Ward. Détroit s’est également appuyé à la fois sur la course et sur l’action de jeu, Jared Goff connaissant une renaissance de carrière en tant que meneur d’attaque mettant en vedette des meneurs de jeu comme Jahmyr Gibbs et Amon-Ra St. Brown.

Le voyage: Les 49ers ont obtenu une fiche de 12-5 cette année pour assurer la tête de série n°1 de la NFC, puis ont survécu à une tentative de retour des Packers parvenus lors d’une victoire de 24-21 en ronde de division. Les Lions sont allés 12-5 pour remporter la NFC Nord pour la première fois depuis 1993, puis ont devancé les Rams dans une victoire par wild card 24-23 avant de survivre aux Buccaneers, 31-23, pour se qualifier pour le championnat de conférence.

Prédiction précoce : Détroit est une histoire de bien-être, à la hauteur du battage médiatique de la pré-saison en tant que combattant intransigeant, et si Goff obtient un soutien pour la course tout en nourrissant St. Brown tôt et souvent, les Lions sont capables de bouleverser. Mais Goff a également été nettement moins efficace sur la route qu’à domicile, et les 49ers ont tendance à profiter des opportunités défensives. Alors que Purdy et Shanahan se sont révélés vulnérables dans leur prise de décision contre les Packers, le talent supérieur est la valeur la plus sûre. Prendre: 49ers 27, Lions 23