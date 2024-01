Playoffs NFL 2024 : classement des 12 chances des équipes perdantes d’atteindre le Super Bowl en 2025, dont les Lions et les Ravens

Le super Bowl Le match LVIII est prévu, les Chiefs de Kansas City devant affronter les 49ers de San Francisco à Las Vegas le 11 février. C’est le point culminant de la compétition pour deux prétendants attendus depuis longtemps pour le Trophée Lombardi de cette année.

Mais lequel de leurs 12 challengers déchus en séries éliminatoires a une chance légitime de remporter la grande scène l’année prochaine ? Ici, nous classons toutes les équipes vaincues en séries éliminatoires selon leurs chances d’atteindre super Bowl LVIV en février 2025 :

Fin 2023 : 9-8 (éliminatoires 1-1)

La NFC Sud est extrêmement gagnable depuis des années, mais deux des meilleurs joueurs de Tampa Bay – le quart-arrière Baker Mayfield et le receveur Mike Evans – ont des contrats qui expirent, et le coordonnateur ascendant Dave Canales a depuis fui vers les Panthers rivaux en tant que nouvel entraîneur-chef.

Fin 2023 : 10-7 (0-1)

L’incapacité de Mike Tomlin à aligner une équipe perdante compte pour quelque chose, et il semble véritablement intéressé par un changement de personnel offensif en retard. Mais même si les jeunes armes sont décentes et que la défense est toujours courageuse, le manque flagrant d’un QB fiable pèse lourd. Si quelqu’un comme Kirk Cousins ​​​​monte à bord, alors nous parlerons vraiment.

Fin 2023 : 11-6 (0-1)

La tournée de rédemption de Joe Flacco s’est terminée par un gémissement en séries éliminatoires, et maintenant c’est un retour à la case départ sous le centre, où Deshaun Watson n’a pas joué une année complète de football au-dessus de la moyenne depuis 2020. Certains de leurs autres éléments clés, comme Nick Chubb et Jack Conklin vieillissent également et/ou viennent de subir de graves blessures.

Fin 2023 : 10-7 (0-1)

Ils ont été une révélation malgré l’abandon de grands talents défensifs, Kyren Williams et Puka Nacua aidant à relancer la carrière de Matthew Stafford. Mais le QB peut-il maintenir son retour en forme à 36 ? Rappelez-vous qu’il n’y a pas si longtemps, cette équipe essayait de redémarrer sous le centre. Le “D” sera également en transition après le départ du coordinateur Raheem Morris.

Fin 2023 : 11-6 (0-1)

Personne ne doute que cette équipe soit capable de déplacer le ballon et d’éclairer le tableau d’affichage, mais presque tout le monde doute désormais que Tua Tagovailoa et Mike McDaniel aient les réponses pour battre les équipes d’élite hors-scriptum. Est-il possible qu’ils aient déjà atteint leur apogée en tant que duo offensif ? Le “D” va également subir un autre ajustement après le court séjour de Vic Fangio.

Fin 2023 : 9-8 (1-1)

Vous pourriez tout aussi bien les échanger avec les Texans (voir ci-dessous), car les deux clubs ont un jeune QB brûlant (Jordan Love ici) qui soutient un casting de soutien tout aussi jeune. Alors que leur défense est sur le point de changer après le départ de Joe Barry, la flexibilité offensive et l’expérience en séries éliminatoires de l’entraîneur Matt LaFleur sont inestimables, ouvrant la voie à un retour à une véritable pertinence dans la NFC Nord.

6. Texans

Fin 2023 : 10-7 (1-1)

Le quart CJ Stroud est la vraie affaire après des débuts remarquablement équilibrés. Imaginez-le maintenant avec de meilleures armes et une meilleure protection, que Houston devrait être en mesure de mettre en œuvre grâce à un grand espace de plafond salarial pour 2024. Cela aide l’AFC Sud, c’est aussi un jeu de dés.

Fin 2023 : 12-5 (0-1)

Eux et leurs rivaux de la NFC Est, les Eagles, pourraient être considérés comme des bombes à retardement : ils sont prêts pour une implosion totale ou une explosion après des sorties embarrassantes en séries éliminatoires qui ont gâché des saisons par ailleurs statistiquement réussies. L’engagement surprenant de Jerry Jones envers Mike McCarthy au sommet de l’équipe pourrait aider à maintenir Dak Prescott and Co. à l’aise, et la défense est toujours remplie de jeunes meneurs de jeu. Cependant, comme toujours, le problème survient au moment où il compte le plus.

Fin 2023 : 12-5 (2-1)

Detroit a vécu et est mort sous l’agression incessante de Dan Campbell en 2023, confirmant une nouvelle identité de vainqueur smashmouth tout en échouant à atteindre son plafond apparent des séries éliminatoires. Jared Goff peut-il rester un passeur limite du top 10 ? Sa gamme de jeunes armes polyvalentes devrait certainement aider. La clé pour les Lions, outre peut-être une meilleure connaissance de la situation de la part de Campbell, sera de réapprovisionner un « D » vulnérable, ainsi qu’un personnel risquant de perdre le joueur Ben Johnson.

3. Aigles

Fin 2023 : 11-6 (0-1)

Peut-être l’équipe la plus difficile à lire de toutes, les Eagles ont un palmarès indéniable en tant que prétendant sous la direction de l’entraîneur en difficulté Nick Sirianni, avec une fiche de 34-17 avec trois candidatures consécutives aux séries éliminatoires depuis 2021. Ils étaient également l’une des pires équipes du football. clôturer 2023, ce qui entraînera une table rase des coordinateurs et des questions justes sur le propre avenir de Sirianni. Le quart Jalen Hurts est coriace et destiné à rebondir aux côtés de stars comme AJ Brown, et le “D” ne peut pas être bien pire. Mais leur talent n’équivaudra à une autre apparition au Super Bowl que si les fissures sous la surface et le long du bâton peuvent être réparées.

Fin 2023 : 11-6 (1-1)

Ils ont tellement de similitudes avec les Eagles dirigés par Andy Reid, ce qui est approprié compte tenu de l’émergence de Sean McDermott de cet arbre d’entraîneurs. Ils sont simplement toujours au bord du précipice, mais ne terminent jamais le travail. Et pourtant, tant que Josh Allen est le QB, ils ne peuvent être exclus d’aucun match. Il a obtenu une finition de calibre MVP sous la direction du nouveau coordinateur Joe Brady, et s’ils peuvent ajouter un autre large tout en réapprovisionnant la défense, ils devraient avoir un chemin solide pour remporter à nouveau l’AFC Est.

Fin 2023 : 13-4 (1-1)

Ils étaient désynchronisés et indisciplinés dans leur tir pour atteindre le Super Bowl cette année, ce qui fait deux fois que Lamar Jackson a remporté la tête de série n°1 mais n’a pas réussi à atteindre le grand match. Mais Jackson ressemblait à un animal différent sous Todd Monken cette année, associant enfin des passes plus efficaces à sa marque de brouillage. La défense, quant à elle, était d’élite et compte de jeunes leaders comme Kyle Hamilton. S’ils peuvent se réapprovisionner largement, là où Zay Flowers pourrait avoir besoin de plus d’aide, ils entreront en 2024 non seulement avec une expérience du Championnat de l’AFC, mais aussi avec une meilleure opportunité de renverser les Chiefs en tant que meilleur chien de la conférence.