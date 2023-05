Playoffs NBA : Heat bat les Celtics 103-84

BOSTON –

Aucun retour inédit, aucun miracle de dernière minute, aucune cavalcade de têtes de série supérieures n’empêchera ces Miami Heat de jouer pour le titre NBA.

Finale de la Conférence de l’Est, le joueur le plus utile Jimmy Butler a marqué 28 points et Caleb Martin a récolté 26 points et 10 rebonds pour aider la huitième tête de série Miami Heat à battre les Celtics 103-84 lors du match 7 lundi soir et à se qualifier pour la finale de la NBA pour le deuxième. temps en quatre saisons.

Un an après avoir perdu un septième match contre Boston, le Heat s’est remis d’une avance de 3-0 dans la série et s’est avancé pour affronter les Nuggets, champions de la Conférence Ouest.

Le match 1 aura lieu à Denver jeudi soir.

« Nous sommes restés ensemble en tant que groupe. En tant qu’équipe, nous avons parlé d’aller et d’avoir un combat difficile sur la route. C’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré Butler. « Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes excités. Nous sommes heureux. Mais nous en avons encore un à gagner. »

Bam Adebayo a marqué 12 points avec 10 rebonds pour Miami, qui est la première tête de série n ° 8 à jouer pour un championnat depuis les New York Knicks de 1999. Denver, tête de série, attend depuis qu’il a balayé les Lakers de Los Angeles le 22 mai.

Pour se rendre en finale, le Heat a dû récupérer après avoir perdu un match de barrage contre Atlanta et battu Chicago lors d’un match de deuxième chance. Ils ont éliminé les Milwaukee Bucks, tête de série, en cinq matchs, puis les Knicks, cinquième tête de série, en six.

Ils ont mis Boston dans un trou de 3-0 – un déficit dont aucune équipe de la NBA n’est jamais revenue. Trois défaites plus tard, Miami était au bord de la pire sorte d’histoire.

« Parfois, vous devez souffrir pour les choses que vous voulez vraiment », a déclaré l’entraîneur Erik Spoelstra. « Ce groupe a fait preuve de courage, quand il y a des déceptions et des échecs inévitables, d’avoir cette persévérance pour se relever, d’avoir cet esprit collectif pour continuer à aller de l’avant jusqu’à ce que vous puissiez accomplir ce que vous voulez. »

Le héros du match 6 Derrick White a marqué 18 pour Boston, qui espérait devenir la première équipe de la NBA à progresser après avoir pris du retard 0-3 dans une série au meilleur des sept. Jaylen Brown a marqué 19 avec huit rebonds mais est allé 1 pour 9 à partir de 3 points et a commis huit revirements.

Jayson Tatum, qui a marqué un record du match 7 avec 51 points contre Philadelphie en demi-finale de conférence, a récolté 14 points avec 11 rebonds après s’être tordu la cheville lors du premier jeu du match et avoir boité pendant 42 minutes.

Les Celtics menaient par cinq points au début avant de concéder une course de 14-4 pour terminer le premier quart-temps, puis d’abandonner 16 des 22 premiers points au second. Boston a réduit le déficit à sept points à la fin du troisième, mais Miami a pris une avance de 76-66 à la pause et a marqué les sept premiers points du quatrième quart pour s’éloigner.

Le Heat a remporté les trois premiers matchs – dont deux à Boston – et n’avait besoin que d’une seule victoire de plus pour atteindre la finale de la NBA. Aucune des 150 équipes qui ont ouvert une avance de 3-0 dans une série éliminatoire de la NBA n’a jamais échoué à avancer.

Mais les Celtics se sont emballés en regardant un documentaire sur le retour des Red Sox de Boston après un déficit de 3-0 contre les Yankees de New York en route vers les World Series 2004. Lorsque les Celtics ont pris la parole pour le match 4 à Miami, les ex-Yankees Alex Rodriguez et Derek Jeter étaient assis à côté du terrain.

Boston a remporté les matchs 4 et 5 à deux chiffres et avait une avance confortable dans le match 6 avant que Miami ne se ressaisisse pour prendre une avance d’un point avec 3 secondes à jouer. Le Heat a semblé l’emporter lorsque le désespoir à 3 points de Marcus Smart s’est terminé, mais White a marqué sur un revers dans le dernier 10e de seconde pour forcer un septième match décisif.

De retour à la maison, les Celtics ont accueilli leurs fans avec une vidéo d’avant-match entrecoupant les faits saillants du retour des Red Sox avec les leurs. Le catalyseur des Red Sox de 2004, Kevin Millar, a enregistré un message pour faire vibrer la foule.

Mais les Celtics très favorisés n’ont pas pu répéter l’exploit.

Au lieu de cela, le Heat a surmonté la déception de 2022, lorsqu’il a perdu contre les Celtics lors du match 7 de la finale de conférence à domicile.

« L’année dernière a été extrêmement douloureuse », a déclaré Spoelstra. « On y a pensé toute la saison. Et si tu n’as pas un adversaire comme ça pour t’amener à un niveau différent, parfois tu n’y arrives pas. »