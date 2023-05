Playoffs NBA 2023: Heat vs Celtics Game 5 lignes, calendrier, chaîne de télévision

Le Miami Heat continuera-t-il à briller pendant les séries éliminatoires de la NBA avec une victoire de plus pour se qualifier pour la finale de la NBA ?

Ou les Celtics de Boston achèveront-ils l’un des plus grands retours de tous les temps ?

Les Celtics ont évité l’élimination en remportant le match 4 de la finale de la Conférence Est pour réduire l’avance de Miami à 3-1 dans la série.

Le cinquième match aura lieu jeudi à Boston.

Miami a progressé dans le tour de qualification et a scintillé cette post-saison en tant que 8e tête de série, battant les Milwaukee Bucks, tête de série, en cinq matchs et les New York Knicks en six.

Lorsque Miami a évincé Milwaukee, les Celtics – qui ont terminé un match derrière les Bucks à l’Est – sont devenus les favoris des paris pour remporter le titre NBA.

Quelqu’un a oublié de dire à Jimmy Butler & Co. qu’ils étaient de gros outsiders alors que Miami se précipitait vers une avance de 3-0 dans la série.

Cependant, l’élan est revenu à l’équipe en vert après le match 4.

Les cotes de Jayson Tatum et des Celtics ont été réduites à +210 (parier 10 $ pour gagner 31 $ au total) de +600 pour remporter la série. Les cotes du Heat sont passées de -270 (pariez 10 $ pour gagner 13,70 $ au total) à -1250 (pariez 10 $ pour gagner 10,80 $ au total).

De plus, les chances de remporter le titre NBA sont passées de +1100 à +450 pour Boston et allongées de +250 à +360 pour Miami.

Les Celtics tentent d’écrire l’histoire de la NBA car aucune équipe n’est revenue d’un déficit de 3-0 pour remporter la série (bien que trois équipes aient forcé un match 7).

Miami poursuivra-t-il sa course et se qualifiera-t-il pour la finale de la NBA ? Ou les Celtics surmonteront-ils un déficit monumental en série?

Voici un aperçu de la série du point de vue des paris, avec des cotes à Pari FOX :

Chaleur à Celtics20 h 30 HE jeudi, TNT (Heat lead series 3-1)

Écart de points : Celtics -8 (Celtics favorisé pour gagner par plus de 8 points, sinon couvrir Heat)

Ligne d’argent : Celtics -333 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 13 $ au total) ; Heat +220 outsiders pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 32 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 215 points marqués par les deux équipes combinées

chaleur de Miami MIA +8.0

+220

o215

Celtics de Boston BOS -8.0

-333

u215



GAGNANT DE LA SÉRIE

Chaleur: -303 (misez 10 $ pour gagner 13,33 $ au total)

Celtics : +240 (misez 10 $ pour gagner 34 $ au total)

Les Celtics battent Heat dans le match 4 pour éviter le balayage Skip Bayless et Shannon Sharpe réagissent à l’élimination des Celtics contre le Heat.

Horaire et partitions de la série (tous les horaires à 20h30 HE, TV TNT) :

Jeu 1 : Chaleur 123, Celtics 116

Jeu 2 : Chaleur 111, Celtics 105

Jeu 3 : Chaleur 128, Celtics 102

Jeu 4 : Celtics 114, Chaleur 99

Jeu 5 : Chaleur aux Celtics, jeudi

Jeu 6 : Celtics à Heat, samedi *

Jeu 7 : Heat aux Celtics, lundi *

* = si nécessaire

Jimmy Butler et Heat dépassent les Nuggets dans la dernière édition de NBA Title Pie Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes dévoilent la dernière édition de NBA Title Pie

Pensez-vous que les Celtics peuvent compléter le retour? Ou soutenez-vous le Heat ? Dirigez-vous vers Pari FOX pour tous vos besoins de paris NBA.

