Playoffs NBA 2021: les Big Three des Nets battent les Celtics dans le premier match tandis que Luka Doncic joue contre les Clippers | Nouvelles de la NBA

Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden ont combiné pour 82 points pour aider les Brooklyn Nets à prendre rapidement l'avantage sur les Boston Celtics lors du match d'ouverture de leur série éliminatoire de premier tour, tandis que Luka Doncic a livré un triple-double pour aider les Mavericks de Dallas. battre les Clippers de Los Angeles.

















Faits saillants du match d'ouverture des séries éliminatoires de la Conférence de l'Est entre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat



Boston Celtics 93-104 Brooklyn Nets

















Faits saillants du match d'ouverture des séries éliminatoires de la Conférence de l'Est entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics



Kevin Durant a enregistré 32 points et 12 rebonds pour aider les Nets à remporter une victoire de 104-93 contre les Celtics en visite dans le match d’ouverture de la série éliminatoire de premier tour de la Conférence Est.

Kyrie Irving a marqué 29 points et James Harden a ajouté 21 points, neuf rebonds, huit passes et quatre interceptions pour les Nets, deuxième tête de série. Le concours marquait juste le neuvième dans lequel Durant, Harden et Irving ont joué ensemble.

Jayson Tatum a marqué 22 points pour Boston, septième tête de série, mais il n’était que six sur 20 sur le terrain. Marcus Smart a marqué 17 points et Kemba Walker en a ajouté 15 pour les Celtics. Robert Williams III a contribué 11 points, neuf rebonds et neuf tirs bloqués, les rejets ne tombant qu’à un timide du record des séries éliminatoires de la NBA. Le deuxième match aura lieu mardi à la maison des Nets.

Joe Harris a ajouté 10 points pour Brooklyn, qui a tiré 41,7% du terrain, dont huit sur 34 à trois points, tandis qu’Evan Fournier avait 10 points pour les Celtics, qui ont réussi 36,9% de leurs tirs et en ont frappé 11 sur 30. derrière l’arc.

Boston, qui avait mené 53-47 à la mi-temps, était à 82-79 après deux lancers francs de Jabari Parker avec 7:27 à faire avant que les Nets ne répondent avec neuf points consécutifs. Irving a marqué cinq points de suite et Durant a suivi avec un dunk rapide pour obtenir une marge de 10 points avec 5:48 à jouer, l’ancien plafonnant la rafale avec deux lancers francs pour le porter à 91-79 avec 5:08 à jouer.

Un tip-in d’Irving a porté le score à 94-81 avec 3:37 à jouer et les Nets menés par pas moins de 17 en route pour le fermer.

Miami Heat 107-109 Bucks de Milwaukee (OT)

















Faits saillants du match d'ouverture des séries éliminatoires de la Conférence de l'Est entre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat



Le pull-up pull-up de Khris Middleton avec 0,5 seconde à jouer en prolongation a permis à l’hôte Milwaukee Bucks de remporter une victoire de 109-107 sur le Miami Heat dans le premier match de leur série.

Middleton a mené les Bucks avec 27 points, six rebonds et six passes tandis que Giannis Antetokounmpo a récolté 26 points, 18 rebonds, cinq passes et trois interceptions.

Le Heat avait une dernière chance après que Jimmy Butler ait pris la passe entrante de Goran Dragic, mais n’a pas pu obtenir son tir grâce à la défense serrée de Jrue Holiday car le temps expirait.

















Regardez le tir gagnant de l'attaquant des Bucks Khris Middleton dans ce qui a été une incroyable victoire dans le premier match contre le Heat



Holiday a été l’une des acquisitions clés cette intersaison pour les Bucks, qui cherchent à se venger contre Miami pour la défaite en séries éliminatoires du deuxième tour de l’année dernière en cinq matchs. Il a terminé avec 20 points, 11 rebonds et trois interceptions. Brook Lopez a quant à lui eu 18 points et huit rebonds et a réussi l’un des deux lancers francs pour briser un match nul 104-104 avec 1:04 à jouer dans la période supplémentaire.

Dragic, qui a mené le Heat avec 25 points sur un tir de 10 en 17, a égalisé le match avec un trois points avec 20,6 secondes à jouer dans la période supplémentaire.

Butler a lutté puissamment sur le terrain, tirant 4 en 22, mais a envoyé le match en prolongation à égalité à 99 ans lorsqu’il a dépassé Antetokounmpo et a fait un lay-up à la fin du temps imparti. Il a terminé avec 17 points, 10 rebonds et huit passes.

Dallas Mavericks 113-103 Los Angeles Clippers

















Faits saillants du match d'ouverture des séries éliminatoires de la Conférence de l'Ouest entre les Dallas Mavericks et les LA Clippers



Dorian Finney-Smith a frappé deux trois points en retard, l’un déclenchant une rafale de 7-0 qui a brisé l’égalité et propulsé les Dallas Mavericks en visite à une victoire de 113-103 sur les Los Angeles Clippers, quatrième tête de série. Le deuxième match du meilleur des sept est prévu mardi, également à Los Angeles.

Frappant quatre de ses cinq tentatives de trois points, Finney-Smith a terminé avec 18 points, tandis que Luka Doncic avait un sommet de 31 dans le cadre d’un triple-double, aux côtés de 10 rebonds et 11 passes, et Tim Hardaway Jr. 21 pour le Mavericks, qui a remporté la saison 2-1 sur les Clippers.

Kawhi Leonard avait un sommet d’équipe de 26 points avec 10 rebonds et Paul George a marqué 23 pour les Clippers, qui ont battu Dallas 4-2 dans une série de premier tour l’an dernier dans la bulle.

Le premier pointeur crucial à trois points de Finney-Smith est survenu lors d’une séquence au cours de laquelle les Mavericks, qui ont mené pendant presque toutes les 39 premières minutes du match, et les Clippers ont échangé sept fois la tête en 4:12.

















Kawhi Leonard des Clippers produit cet énorme chelem contre les Mavericks lors de leur affrontement en séries éliminatoires



Son tir a donné à Dallas un avantage de 95-94 avec 6:55 à jouer. Les Clippers se sont ralliés pour gagner jusqu’à trois, et un cavalier George avec 3:12 à jouer a forgé l’égalité finale du match à 100 avant que Dallas ne fasse sa dernière vague.

Le deuxième trois points de Finney-Smith a brisé l’égalité avec 2:50 à jouer, après quoi Kristaps Porzingis a ajouté deux lancers francs et Hardaway un layup pour compléter la course de sept points et mettre les Mavericks en charge à 107-100 avec seulement 1:24 jouer.

Les Clippers ne se sont pas rapprochés de cinq après cela. Doncic et Hardaway ont bombardé en cinq trois points chacun alors que les Mavericks ont battu les Clippers 51-33 au-delà de l’arc.

Portland Trail Blazers 123-109 Denver Nuggets

















Faits saillants du match d'ouverture des séries éliminatoires de la Conférence de l'Ouest entre les Portland Trail Blazers et les Denver Nuggets



Damian Lillard a terminé avec 34 points et 13 passes, CJ McCollum a marqué 21 points et les Portland Trail Blazers en visite ont battu les Denver Nuggets 123-109 dans le match d’ouverture de leur série de premier tour de la Conférence de l’Ouest.

Jusuf Nurkic a récolté 16 points et 12 rebonds, Carmelo Anthony a marqué 18 points, Anfernee Simons 14 et Norman Powell a marqué 10 pour les Trail Blazers, sixième tête de série. Le deuxième match aura lieu lundi soir, également à Denver.

Nikola Jokic a inscrit 34 points et 16 rebonds, Michael Porter Jr. a terminé avec 25 points et neuf rebonds, Aaron Gordon a récolté 16 points et huit tableaux, et Monte Morris a terminé a ajouté 10 points sur le banc pour Denver, troisième tête de série.

















Facundo Campazzo des Nuggets a montré sa vision pour aider son coéquipier Aaron Gordan à un énorme choc contre Portland



Lillard a marqué huit de ses 15 points au troisième quart dans la finale 1:26 pour donner à Portland une avance de 96-86 avant le quatrième, au cours de laquelle les Trail Blazers ont frappé deux trois points tôt pour aller de l’avant 102-90, ce qui a incité le Nuggets pour appeler un timeout.

De là, Denver s’est resserré et a marqué huit points de suite pour obtenir moins de quatre points avec 8:14 à jouer. Simons et Markus Howard ont échangé trois points, et Jokic a frappé un sauteur de retournement pour le porter à 107-103, mais Portland a de nouveau répondu.

Anthony a converti un jeu à trois points, Lillard en a frappé un autre derrière l’arc et le jeu à trois points de Nurkic a fait 116-103. Jokic a ensuite raté à l’autre bout et Nurkic a marqué sur un rebond offensif pour atteindre 118-103, et les Trail Blazers l’ont clôturé.