Playoffs MLB: juge, Verlander rejoint la mêlée alors qu’il reste 8 équipes

La première incursion de la Major League Baseball dans une ronde au meilleur des trois jokers a fourni sa part de moments mémorables.

Un match de 15 manches et 432 lancers. Une victoire de retour en sept points. Les oreilles de Joe Musgrove.

Passons maintenant à la série de divisions, qui se déroule comme d’habitude avec un format best-of-five. Les quatre affrontements sont Braves-Phillies, Padres-Dodgers, Mariners-Astros et Guardians-Yankees et tous commencent mardi.

Les Astros, les Yankees, les Braves et les Dodgers se sont reposés et ont regardé le drame des jokers depuis chez eux, grâce à des records supérieurs en saison régulière. Maintenant, ils apporteront leurs propres scénarios au stade des séries éliminatoires.

Le cogneur reposé des Yankees Aaron Judge – qui a établi le record de l’AL avec 62 circuits cette saison – a sa chance d’écraser les dingers en séries éliminatoires. Jose Altuve, Justin Verlander et les Astros apportent leur vaste expérience en séries éliminatoires.

Les Dodgers et leur équipe chargée de Mookie Betts, Trea Turner et Freddie Freeman prennent le terrain. Ensuite, il y a le champion en titre des World Series Braves, qui s’est rallié pour remporter la NL East dans les derniers jours de la saison régulière et qui a de nouveau l’air formidable.

Certaines des plus grandes stars du jeu sont déjà rentrées chez elles après la ronde des jokers : Max Scherzer, Pete Alonso et les Mets sont partis après une saison de 101 victoires. L’histoire de bien-être des stars vétérans des Cardinals Albert Pujols et Yadier Molina est terminée en partie à cause d’un enclos qui fuit. Les Blue Jays et Vladimir Guerrero Jr. ont été renvoyés par un superbe retour des Mariners.

Après la fin de la série de divisions, la série de championnats de la ligue et les World Series seront dans un format best-of-sept. Le LCS devrait commencer le 18 octobre tandis que les World Series commencent le 28 octobre.

COMMENT ÉTAIT LE NOUVEAU FORMAT WILD CARD?

Le passage de la MLB à un groupe de 12 équipes gonflées et à un tour de joker au meilleur des trois – au lieu du format de mort subite en un match qui était en place depuis 2012 – semblait fournir l’équilibre que le sport était en cherchant.

“C’est vraiment intéressant”, a déclaré Kyle Schwarber, frappeur des Phillies. “Vous savez, je pense que c’est bien pour les équipes que nous puissions avoir des équipes supplémentaires là-bas, et les gars vont se battre tout au long de l’année. Il ne s’agit pas seulement de faire ou de mourir. Mais quand même, c’est aussi un tour d’urgence, car c’est deux victoires et vous passez au tour suivant.

“Il y a donc un sentiment d’urgence dans chaque match, ce qui, je pense, est vraiment bon.”

Les Gardiens étaient l’une des équipes qui n’avaient pas besoin de trois matchs dans la ronde des jokers pour avancer, balayant les Rays avec deux victoires. Mais même après avoir remporté le premier match, le manager des Guardians, Terry Francona, semblait satisfait du nouveau format.

“Je pense que c’est bon. Je pense que c’est mieux », a déclaré Francona. « Je pense que c’est un résultat plus vrai. Mais encore une fois, cela pourrait nous blesser. J’espère que non. Pensez-y : vous jouez 162, puis vous en jouez un et rentrez chez vous. C’est dur. Je pense que c’est bon pour les fans. Je pense que c’est une meilleure mesure de l’équilibre compétitif qu’un play-in d’un match.

POURQUOI LES PLAYOFFS ONT-ILS COMMENCÉ TARD?

Les festivités d’après-saison d’octobre se poursuivront en novembre avant qu’un champion ne soit couronné.

C’est principalement à cause du conflit de travail dans le sport qui a entraîné un arrêt de travail au cours de l’hiver. Cela a retardé le début de l’entraînement printanier et repoussé la saison régulière d’environ une semaine. Les joueurs et les propriétaires de baseball ont récupéré la saison habituelle de 162 matchs, mais pour ce faire, ils ont dû déplacer le jour de l’ouverture du 31 mars au 7 avril.

Certains des matchs initialement prévus pour la première semaine de la saison ont été déplacés vers la fin, ce qui signifie qu’une saison qui devait initialement se terminer le 2 octobre s’est terminée le 5 octobre.

QUI SONT LES FAVORIS ?

Excellente question.

Les Dodgers ont dominé toute la saison avec une formation qui comprend Betts, Turner et Freeman. Ils ont remporté 111 matchs pour l’une des meilleures saisons de l’histoire de la franchise.

Dans la Ligue américaine, les Astros de Houston ont également dépassé les 100 victoires. Ils ont une formation chargée qui comprend Altuve, Alex Bregman et Yordan Alvarez, ainsi que Verlander, le vainqueur potentiel d’AL Cy Young.

Les Yankees ont navigué pendant une grande partie de la saison – menés par l’énorme année de Judge – mais n’ont pas aussi bien joué depuis la pause des étoiles.

Ensuite, il y a les Braves, champions en titre des World Series, qui ont toujours une formation chargée qui comprend Austin Riley, Dansby Swanson, Michael Harris, Matt Olson et Ronald Acuña Jr.

AP Sports Writers Dave Skretta à St. Louis et Tom Withers à Cleveland ont contribué à ce rapport.

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports

David Brandt, l’Associated Press