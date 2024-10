Playoffs MLB : Gleyber Torres des Yankees consolide la victoire de l’ALCS avec un RBI tardif

Tout au long de la saison régulière, Gleyber Torres a régulièrement provoqué la colère des fans des Yankees avec son alignement bâclé, ses mauvaises décisions de base et son manque de discipline au marbre. Même le manager Aaron Boone, qui a toujours défendu Torres, en a eu assez lorsqu’il l’a mis sur le banc le 2 août, après que Torres ait lentement trotté vers le premier alors qu’il pensait à tort avoir frappé un circuit, mais il s’est avéré que ce n’était qu’un simple. Une grande partie des critiques reçues par Torres étaient justifiées. Mais il n’y a pas de meilleur moment pour se racheter que les séries éliminatoires.

Dans les quatre matchs de l’ALCS, Torres a prouvé sa valeur, avec une fiche de 6 en 17, avec deux points produits. Lors de la victoire 8-6 d’hier soir contre les Guardians, Torres a continué à bien performer, avec une fiche de 2 en 5. En début de première manche, il a de nouveau lancé l’offensive des Yankees en commençant avec un simple à droite, et Juan Soto a suivi Torres avec un dinger de deux points, donnant aux Yankees une avance rapide de 2-0.

Déplacer Torres à la première place à la mi-août a été une sage décision de la part de Boone. Selon MLB Network, depuis le 16 août, lorsque Torres a été placé en première position, il a affiché une AVG de .319 et un OBP de 393 et ​​a marqué 38 points. Avec Soto et Aaron Judge frappant derrière lui, Torres arrivant sur la base a été l’étincelle de la production des Yankees, leur donnant des opportunités de marquer dès le départ dans chacun de ces matchs. L’équipe a capitalisé derrière lui, marquant à Torres un total de quatre points jusqu’à présent dans cette série.

Non seulement il a marqué le premier point du match d’hier soir, Torres a également réalisé un point d’assurance critique en début de neuvième manche. Bien que les Yankees aient pris rapidement l’avance dans le premier match, leur attaque a dû continuer à se battre contre l’offensive implacable des Guardians pendant la majeure partie du match. Après que les Guardians aient égalisé le match à six en fin de huitième, les Yankees n’ont pas tardé à répondre en début de neuvième, avec des simples consécutifs d’Anthony Rizzo et Anthony Volpe. Jon Berti, qui a couru pour Rizzo, a marqué le septième point lorsqu’Alex Verdugo a échoué trop court et a atteint sur une erreur défensive. Avec Volpe troisième et Verdugo premier, Torres a marqué un simple sur un entraînement en ligne, marquant Volpe et donnant aux Yankees une avance de 8-6.

Avec la performance peu impressionnante de l’enclos des releveurs des Yankees, qui, pour être honnête, n’ont pas eu beaucoup de repos, il était impératif d’obtenir plus d’un point en début de neuvième. Torres a livré sa prestation lors de cette bataille critique. Il y avait probablement un nombre décent de fans des Yankees qui regardaient, moi y compris, qui ressentaient un peu de remords d’avoir réprimandé Torres pour sa performance pendant la majeure partie de la saison régulière.

Torres a bien performé cette série et tout au long des séries éliminatoires. J’irais jusqu’à dire qu’il est un héros méconnu des Yankees – il se rend sans relâche sur la base et il conduit en courses. Sa performance a été éclipsée par des gars comme Giancarlo Stanton, Juan Soto et Aaron Judge qui ont lancé des circuits décisifs, mais leurs gros coups n’auraient pas autant de poids sans qu’il perturbe l’équipe de lanceurs des Guardians devant eux. C’est tout simplement impressionnant de voir Torres rester si toujours bon en octobre, mettant la table et encaissant des points lorsque l’occasion l’exige. Je suis convaincu que Torres continuera à performer offensivement tout au long des séries éliminatoires et regagnera la faveur de certains fans des Yankees, comme moi.